El desconsolado llanto de Nadal tras derrotar a Medvedev

El tenista español Rafael Nadal conquistó este domingo de madrugada el título del US Open, cuarto para su palmarés, gracias a una maratoniana victoria por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4 contra el ruso Daniil Medvedev. Flushing Meadows vibró por enésima vez con Nadal, que aguantó los arreones de su adversario en el set inaugural y que luego se vio sorprendido por el aguante de su rival. Fue tras las casi cinco horas de juego que el balear rompió a llorar.

Nadal ha reconocido que la “dramática” final vivida ante Daniil Medvedev hace que “este día sea inolvidable”. “Ya es parte de mi historia de este deporte. Estoy muy feliz, este trofeo lo significa todo para mí. La satisfacción personal por la forma en que resistí todos estos momentos difíciles es muy alta. Daniil ha luchado y ha jugado como un campeón. Bravo por él. Creo que tendrá muchas más oportunidades como esta”, alabó a su rival.

THIS is what it means ❤@RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/EIhwpzXaVq

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2019