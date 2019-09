El duro testimonio de un padre adicto al trabajo tras perder súbitamente a su hijo

J.R. Storment, un exitoso empresario estadounidense y padre de gemelos, perdió a uno de sus hijos mientras estaba en una reunión de trabajo. Minutos antes había admitido frente a un grupo de compañeros que hace ocho años no tomaba vacaciones por más de una semana.

Storment, cuenta con un amplio currículum y es actualmente es presidente de la compañía FinOps y cofundador de Cloudability.

El padre de los gemelos Wiley y Oliver se encontraba en medio de una conferencia junto a otras 12 personas cuando recibió un llamado de su esposa; ”mi esposa y yo tenemos un acuerdo: cuando uno de los dos llama, el otro responde. Así que me levanté y salí inmediatamente”, recordó Storment en el conmovedor escrito en su cuenta de LinkedIn.

”Le dije: ‘Hola, ¿qué pasa?’. Respondió enseguida con voz apenada: ‘Wiley ha muerto”, contó el empresario. Inmediatamente después le pidió a uno de sus colegas que lo llevara hasta su casa.

El hombre, natural de Portland, Oregon, relató el duro momento en que vio a su hijo. ”Estaba acostado en su cama, con las sábanas bien puestas, y parecía dormido, tranquilo. Puse mi mano sobre el cristal y ya no aguanté más”.

Ese día, Storment relató que se levantó alrededor de las 5:40 am ya que tenía una serie de reuniones, ”Me fui esa mañana sin decir adiós o mirar a los chicos”, se lamentó. Jessica, su esposa, al darse cuenta de Wiley dormía más de lo normal, entró a su pieza y se dio cuenta que había fallecido.

Tras la muerte de Wiley, su padre escribió una dolorosa carta que compartió en su perfil de la red social profesional a la que tituló ”Es más tarde de lo que piensas’. En la misiva, contó cómo el trabajo produjo que dejara de lado a su familia, especialmente a sus dos hijos.

Stoment escribió un conmovedor mensaje para quienes trabajan más de la cuenta: ”Abracen a sus hijos. No trabajen hasta tarde. Lamentarán no haber gastado su tiempo en ellos. Seguro tienes reuniones con clientes o de trabajo ¿Te reúnes regularmente con tus hijos? (…) No te pierdas las cosas que importan”.

También citó al poeta Kahlil Gibran quien dijo: “El trabajo es amor hecho visible” y confesó que para él ”ese trabajo necesita tener un equilibrio que rara vez he vivido. Es un equilibrio que nos permite ofrecer nuestros regalos al mundo, pero no a costa de nosotros mismos y de la familia”.

La emotiva carta se ha vuelto viral en redes sociales, en LinkedIn acumula 39.000 likes y más de 3.800 comentarios de apoyo. ”Espero que de esta tragedia consideres cómo priorizas tu propio tiempo”, concluyó el mensaje.

Many who know of my son’s death have been afraid to ask what happened. Others who don’t have wondered why I’ve disappeared. Here is the story: https://t.co/Egjzj4u5TZ

— J.R. Storment (@stormental) September 4, 2019