El San Andrés vuelve a casa

En la pizarra que cuelga junto a la cantina, figura una fecha que nunca olvidará a la familia del CD San Andrés. 18 de octubre de 2014. Ese día el campo acogió su último partido de fútbol. Al día siguiente, una maldita riada se llevó por delante todo lo que encontró a su paso, incluida la entrada al campo del equipo pesquero. Cinco años después, el club centenario regresa, por fin, a su casa.

Lo cierto es que no lo hace en las mejores condiciones posibles. De momento se tiene que conformar con llegar a su feudo a través de un acceso provisional después de que el Consejo Insular de Aguas llevase a cabo las obras de encauzamiento del barranco de Las Huertas. Sin embargo, falta que el Ayuntamiento de Santa Cruz acondicione el acceso y las inmediaciones del campo de Las Teresitas. El anterior equipo de gobierno local prometió ejecutar este proyecto, pero ahora debe ser el nuevo grupo gobernante el que cumpla con una vieja promesa.

“Es buena noticia regresar a casa, ya que vamos a poder contar con nuestras instalaciones. Estamos muy agradecidos al San Juan, que nos ha acogido durante mucho tiempo”, afirmó ayer a DIARIO DE AVISOS el tesorero del club, Saturnino Hernández Ledesma, quien reclama el derecho que tiene el club de poder “utilizar nuestras dependencias”.

Desde 2014 hasta hoy en día, el San Andrés ha sufrido una travesía en el desierto, entrenando y jugando a préstamo en otros campos de la Isla. El pasado fin de semana el campo lagartero volvió a ver correr la pelota por su terreno de juego y en la tarde de ayer comenzaron los entrenamientos para los más pequeños de la cadena de filiales. Así se juntaron en el verde sintético el prebenjamín, benjamín, cadete, infantil y juvenil, además de entrenadores, padres y demás personas relacionadas con un club que intenta sobrevivir tras 104 años de existencia. “La supervivencia ha sido muy dura y hemos tenido que estar pidiendo favores y deambular de un lado a otro para no cerrar las puertas”, insiste Hernández Ledesma, quien advierte que no dejarán de reclamar que se acaben las obras prometidas: “Faltan cosas por hacer y la junta directiva está peleando para que se hagan, La seguridad es un tema primordial. A día de hoy venir a este campo no es seguro y tenemos que velar por la seguridad de nuestros jugadores y familiares”.

Ahora es el Ayuntamiento santacrucero el que debe responder y ya hay negociaciones con los ediles de este consistorio para que haya hechos, no promesas. “Estamos peleando, de nuevo, contra todos los elementos y necesitamos hechos. Estamos conversando con ellos y hay buena predisposición, pero de eso ya estamos saturados. Hemos solicitado una reunión con la alcaldesa para que vea la cuestión de la seguridad, que es prioritaria. Tenemos una batería de acciones a seguir y nos vamos a mover. Podemos manifestarnos, acudir al Diputado del Común, o incluso al Ministerio de Cultura y Deportes para pedir lo que se tiene que hacer por derecho. Tenemos un acceso provisional que no reúne las condiciones necesarias”, afirma el miembro de la junta del club.

Además del exterior, el interior del recinto deportivo, el único del pueblo, también ha sufrido un evidente deterioro, además de robos que están masacrando la débil economía de la entidad. Pero a pesar de todas estas adversidades, el San Andrés ya está en casa.