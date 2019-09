Esta es Carlota Brito, representante de Regular Filipinas

-Preséntese a todo el público…

“Mi nombre es Hugo Brito tengo 18 años de edad recién cumplidos y he nacido en La Palma, Canarias. Mis hobbies son el senderismo porque me encanta descubrir cosas nuevas y adoro caminar. El baile es mi mayor

pasión, me paso todo el día bailando, llevo desde los 6 años en un grupo de baile y es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Actualmente estoy cursando 2º de bachillerato de música danza y artes escénicas en la escuela de arte Manolo Blahnik”.

– ¿Qué es para usted el transformismo?

“El transformismo es una manera de expresar lo que cada uno siente y lleva dentro, el arte no es lo que ves, es lo que haces ver a otros. Pienso que cada uno tenemos un mundo en nuestra cabeza y cada uno somos especiales y únicos”.

– ¿Qué opinión tiene de Global Universe?

“Llevo dos años siguiendo el concurso y esperando a ser mayor de edad para poder presentarme. Después de verlo como espectador quiero vivir la bonita experiencia de estar dentro del Global aportando todo lo que puedo”.

– Por qué Filipinas?

“Siempre he querido aprender el filipino y la vida me dio una amiga filipina. Siempre he estado rodeado de cosas que tienen que ver con el país y me encantaría conocerlo”.

– ¿Cuáles son sus principales referentes en ediciones anteriores?

“Mis referentes en Global Universe han sido: Martina Rey, Eva Harrington, Dita Dubois y Lorena Aguilera, expresan todo lo que sienten por el transformismo y lo dan todo al máximo. Subirme a un escenario en

el que han estado ellas tiene que ser maravilloso”.

– ¿Qué destacaría de Global Universe?

“El alto nivel que tiene como certamen. La organización me parece súper buena, son súper simpáticos y dispuestos a atenderte sin horarios ni días. La verdad es que todas vamos allí por una cosa y es por ganar. Compartir ese sueño con más gente que siente lo mismo ya me hace feliz. Creo que mi paso por el Global Universe dejará constancia de perseverancia y compromiso, es lo que puedo aportar y voy a darlo todo por ser yo”.