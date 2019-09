La Fiscalía provincial rechaza de plano una denuncia de José Alberto Díaz contra Santiago Pérez

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife, mediante un escrito que lleva la firma de la fiscal anticorrupción provincial, María Farnés, ha rechazado de pleno una denuncia interpuesta por el anterior alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), contra el hoy concejal de Ordenación del Territorio de la Ciudad de Los Adelantados, Santiago Pérez (Avante La Laguna), al entender que “los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna”.

En su oficio, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, Farnés se manifiesta de forma contundente al considerar que “de la documentación recibida, tras su estudio y valoración por el Ministerio Fiscal, se entiende que no constituyen per se hecho delictivo alguno, toda vez que en primer lugar no se ha llevado a cabo la enmienda aprobada por el pleno dado que la misma fue declarada lesiva en un pleno posterior y, por otro lado, de haber se trataría solo de irregularidades de carácter administrativo”.

Cabe recordar que la denuncia que nos ocupa, archivada ahora por el Ministerio Público por los motivos antes resumidos, obedece a un acuerdo adoptado por el pleno lagunero para que el superávit municipal, que superaba los ocho millones de euros, fuera destinado a pagar la deuda que mantenía el Ayuntamiento a cuentas de los servicios prestados por Muvisa, una empresa municipal con carácter instrumental, en vez de, como pretendía la Junta de Gobierno aún controlada por el entonces alcalde Díaz, acabase disminuyendo el déficit heredado de las etapas de Ana Oramas y Fernando Clavijo, que llegó a superar los 100 millones de euros. Cuestionado sobre lo sucedido, Santiago Pérez declaró ayer a DIARIO DE AVISOS que: “para entender este asunto hay que tener en cuenta que la denuncia fue hecha pública por ellos en plena campaña electoral, concretamente el pasado 7 de mayo, y con una intencionalidad evidente, tratar de transmitir en víspera de unas elecciones que todos somos iguales”.

“Pero resulta que no todos somos iguales -continuó Santiago Pérez- porque los que tienen problemas por asuntos relacionados con la corrupción y los van a seguir teniendo son ellos, los de CC. Por mucho que se empeñen, no pueden dar la vuelta a la realidad y ponerla del revés, de forma que los que hemos defendido la legalidad como distintivo de nuestra trayectoria seamos los proscritos, y los que se han saltado la legalidad cada vez que les ha dado la gana desde el poder sean los honorables. Este volteo a la realidad, plasmada esta vez con una denuncia descabellada y malintencionada por parte de José Alberto Díaz, es simplemente imposible, como las resoluciones judiciales están poniendo de manifiesto”, concluyó el concejal progresista.