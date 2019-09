La Fundación DIARIO DE AVISOS concede los Premios Taburiente 2019

La Fundación DIARIO DE AVISOS presenta a las personalidades y entidades que recibirán este año los Premios Taburiente que concede para rendir homenaje al compromiso, la solidaridad, el buen hacer, la excelencia profesional, el talento y las capacidades que han marcado las trayectorias de los galardonados. La ceremonia de entrega de esta quinta edición de los premios tendrá lugar en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife el miércoles 9 de octubre y será transmitida a nivel nacional por Televisión Española bajo la producción de Plató del Atlántico.

Los Premios Taburiente nacen en el año 2015, con motivo de la conmemoración del 125º aniversario de Diario de Avisos, el decano de la prensa en Canarias. En ediciones anteriores, la Fundación Diario de Avisos ha reconocido la trayectoria de figuras y corporaciones nacionales e internacionales de la talla de Manolo Blahnik, Vicente del Bosque, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Martín Chirino, Celso Albelo, Alberto Vázquez-Figueroa, Radio Televisión Española, Pedro Guerra, los empresarios Santiago Puig y Pedro Luis Cobiella, entre otros.

Juan Luis Cebrián

Periodista, escritor y presidente de honor del Grupo Prisa

El periodista, escritor y ejecutivo Juan Luis Cebrián es una de las figuras más influyentes de la industria de la comunicación en Europa y América Latina. Nacido en Madrid, hijo de Vicente Cebrián, también periodista, fue director fundador de El País, diario que jugó un papel fundamental en la transición política de España.

Cebrián se formó en Filosofía y Humanidades en la Universidad Complutense de Madrid y se graduó por la Escuela Oficial de Periodismo de España en 1963. Asimismo, su trayectoria profesional comenzó a despegar en 1964, cuando se convirtió en redactor jefe del diario Pueblo. Solo siete años más tarde, sería nombrado jefe de informativos de Televisión Española (TVE).

En 1988, Cebrián fue nombrado editor y consejero delegado de El País, así como del Grupo Prisa y de Sogecable, la empresa del grupo dedicada a la televisión. Tras dejar todos sus cargos en el Grupo Prisa a finales de 2018, fue nombrado Presidente de Honor de El País.

En su faceta como escritor, destacan sus ensayos sobre periodismo y sociología política, tales como La prensa y la calle o Cartas a un joven periodista. También es autor de las novelas La rusa, La isla del viento, La agonía del dragón y Francomoribundia, además de publicar recientemente el primer tomo de sus memorias; Primera Página.

Miembro de la Real Academia Española desde 1996, ha sido galardonado con distintos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Nacional de Periodismo de España (1983) o la Medalla a la libertad de expresión de la F. D. Roosevelt Four Freedom Foundation.

Paco Montesdeoca

Presentador de televisión

Francisco Montesdeoca nació a finales de los 40 en Utiaca, una pintoresca aldea situada al norte del municipio grancanario de San Mateo. Autodidacta y polifacético, inició su carrera profesional en la radio, en la emisora local canaria Radio Atlántico, donde empieza a desarrollar su carrera como presentador.

Tras su paso por Televisión Española en Canarias, se instala en Madrid como redactor de los informativos de RTVE, llegando a estar al frente de ellos durante algunos meses. En la década de los 90, se convirtió en el hombre del tiempo por excelencia de la televisión en España, junto a otros periodistas como José Antonio Maldonado.

Este canario ilustre ha conducido otros programas como La Tarde, el magazine en tono desenfadado e informal emitido en la cadena pública durante la década de los 80, en el que se compaginaba entrevistas, actuaciones musicales y reportajes.

Aunque apasionado y enamorado de su trabajo, Montesdeoca se jubila en el año 2007 y abandona el mundo de la comunicación para dedicarse de lleno a su familia. Sin embargo, no ha dejado la vida pública de lado y participa ocasionalmente en actos relevantes relacionados con el periodismo.

Los Gofiones

Grupo musical

En el Jardín Canario, en Las Palmas de Gran Canaria, fueron convocados hace 50 años diferentes personalidades de la cultura canaria. Totoyo Millares, organizador de aquella reunión, quería crear un colectivo capaz de recuperar la música tradicional de las Islas. Ese encargo ha recaído durante todos estos años en las manos de la Agrupación de Música Popular Los Gofiones, que ha cumplido con la petición de Millares desarrollando una trayectoria dedicada al compromiso con el folclore canario.

Fue en 1969 cuando Los Gofiones actuaron por primera vez en el Teatro Pérez Galdós. Medio siglo después, la agrupación ha editado 22 discos propios y colaborado en la edición de otros 18 álbumes. La fusión entre los sonidos originarios del Archipiélago, junto a la incorporación de ritmos de todo el mundo, marcan un repertorio que se ha convertido en el cancionero popular de diversas generaciones de canarios.

A su éxito en el Archipiélago, Los Gofiones suman actuaciones en territorio peninsular y giras en Latinoamérica, visitando países como Cuba, Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay. Las colaboraciones con artistas de la talla de Silvio Rodríguez, Celina González, Milladoiro, Los Panchos, Tamara o Lucrecia, constatan el talento y relevancia de la agrupación.

La valiosa aportación de Los Gofiones a la música ha recibido múltiples reconocimientos tanto del público, como de diferentes instituciones. Entre las distinciones concedidas destacan el Premio Canarias en la modalidad de Cultura Popular (2018), la Medalla de Oro de Canarias (2002) y el Roque Nublo de Plata (1999).

Cristina Ramos

Cantante

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, Cristina Ramos ha conseguido la fama internacional tras demostrar su capacidad vocal en diferentes programas de talentos. Fue la ganadora de la primera edición del concurso Got Talent España en 2016 y de La Voz México en 2018, además de tener presencia destacada en otros certámenes como el America’s Got Talent: The Champions y el Got Talent World celebrado en China.

La cantante canaria hace suyo cada escenario que pisa con espectaculares puestas en escena y una prodigiosa voz que le permite mezclar géneros como el rock, la ópera, el funky y los boleros. Cristina Ramos es una artista única que ha sabido crear su propio estilo y ofrecer al público propuestas innovadoras.

Ramos empezó su prometedora carrera en diferentes bandas de las Islas como la Big Band de Gran Canaria, fue corista de los artistas José Vélez y Braulio, y vocalista del grupo de rock Macaronesia. En una vertiginosa trayectoria, la grancanaria ha llegado incluso a tener su propio espectáculo: Rock Talent.

La presencia de Cristina Ramos se ha convertido en la apuesta segura de festivales y eventos celebrados alrededor del mundo. Además, tras su llegada al estrellato, la artista ha lanzado diferentes éxitos, como ‘Loca’, ‘We can’t know’ y ‘Survivors’.

Cristino de Vera

Pintor

El pintor contemporáneo Cristino de Vera (Tenerife, 1931), llegó a describir su isla natal como “un lugar donde la naturaleza, las cosas, la vida misma era una ecuación de luz y sombras, de vida y muerte, de paz y de terror, de alegría y melancolía” y así lo plasmó en una de sus obras, ‘Figura y dos coronas de Flores’ (2003).

De Vera estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y continuó su formación en Madrid, en el taller de Daniel Vázquez Díaz. Su primera exposición colectiva tuvo lugar en la Galería Xagra, en 1952, mientras que la primera individual se ubicó en la Galería Estilo.

Su primera exposición antológica se celebró en Canarias en 1971, y fue organizada por la Caja General de Ahorros de Canarias, entidad que ha dedicado un espacio en Tenerife a la preservación de su obra, la Fundación Cristino de Vera – Espacio Cultural CajaCanarias.

Marcada por un estilo personal y basado en la búsqueda de la espiritualidad, la obra de Cristino de Vera ha sido merecedora de diferentes reconocimientos, como la Medalla de Oro de Canarias (1996), el Premio Nacional de Artes Plásticas (1998), la Medalla de Oro a las Bellas Artes (2002), y el Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación (2005).

Carlos Gamonal

Chef, primera estrella Michelin en Canarias

A Carlos Gamonal Jiménez su dominio de los fogones le viene de familia. Su madre, Asunción Jiménez, fue una reputada cocinera que trabajó para los príncipes de Polignac, mientras que sus cuatro hijos también han heredado ese amor por la gastronomía, ya que de una forma u otra, están todos vinculados con la hostelería.

Aunque nació en Francia (Burdeos, 1946), Gamonal se identifica con el arte culinario de las Islas y es considerado el primer canario en obtener una estrella Michelin. Aunque tiene influencias internacionales, el afamado cocinero cuenta con una larga trayectoria de promoción e impulso de la cocina tradicional del Archipiélago.

La estrella que otorga la famosa guía gastronómica la obtuvo con El Mesón El Drago, una tradicional casa canaria ubicada en el municipio tinerfeño de Tegueste. Allí, la familia Gamonal continúa sirviendo cada fin de semana algunos de los platos más emblemáticos del cocinero, como la crema de berros o el puchero de las Siete Islas.

Gamonal es Miembro de la Comunidad Europea de Cocineros (Euro-Toques) y amigo de otros tantos reputados chefs como Juan Mari Arzak, Subijana y Martín Berasategui. Pero su esencia culinaria se mantiene, a lo largo de su carrera, más cerca de lo tradicional, dando valor a los guisos y la comida sencilla.

Amid Achi

Empresario

El empresario Amid Achi Fadul (Siria, 1948) se siente canario de corazón. Es el creador y artífice del gran éxito del Grupo Número 1, en el que sigue ejerciendo como presidente ejecutivo, además de ser el mayor multifranquiciado de España. Achi da trabajo a más de 1.500 canarios y sus éxitos en el comercio le han convertido en un referente de la industria textil en España y en varios países de África.

Fue en 1978 cuando abrió en Canarias su primera tienda, bajo el nombre de “Almacenes Número 1”. Con unos precios competitivos, aquel local sería el primero de varios centenares que vendrían en los siguientes años. De vestir a las familias canarias, Amid Achi pronto consiguió expandirse a diferentes países africanos. Ahora el Número 1 está en Costa de Marfil, Gabón, Ghana, Gambia, Mauritania, Cabo Verde, Mali y Togo, con un gran centro de operaciones en Dakar, capital de Senegal.

Amigo de Amancio Ortega, Achi parece compartir con él la fórmula del triunfo empresarial. Además de la industria textil, apuesta por diversificar sus negocios a través del mercado inmobiliario.

Más allá de su papel dinamizador en la economía del Archipiélago, Amid Achi, ejerce un importante papel en la estabilidad de importantes instituciones, como el Club Deportivo Tenerife, así como en la promoción de becas y ayudas a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad.

wolfredO wildpret

Científico

Wolfredo Wildpret de la Torre (Santa Cruz de Tenerife, 1933) es un científico español especializado en el campo de la Botánica, que ha tenido un papel fundamental en la catalogación de numerosas especies endémicas de Canarias y en la promoción del interés por la micología (ciencia dedicada al estudio de los hongos).

El investigador, considerado uno de los botanicos más destacados de Europa, es licenciado y doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Esa formación se intensificaría a finales de los 50, cuando Wildpret tuvo como mentor al prestigioso botánico alemán Reinhold Tüxen.

La trayectoria del investigador ha estado estrechamente ligada con la Universidad de La Laguna. En 1960, cuando regresó a su Tenerife natal, contribuyó a la creación de la sección de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la institución lagunera. Además, fue catedrático durante 36 años, hasta su jubilación en el año 2003, cuando fue nombrado profesor emérito.

El doctor en Botánica ha realizado aportaciones en campos como la cartografía de comunidades vegetales, la educación ambiental o la actuación sobre especies amenazadas. Sus contribuciones le han hecho merecedor de diversas distinciones, como el premio Reinhold Tüxen (2018), el Premio Canarias de Investigación e Innovación (2011) o el primer premio César Manrique de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (1988).

Equipo de rescate de julen

El pasado 13 de enero un niño cayó por un pozo de 25 centímetros de diámetro y 70 metros de profundidad. Se llamaba Julen y mantuvo a España en vilo durante dos semanas. Fueron horas de trabajo, de esfuerzo y de espera en las que recibir cada noticia dependía de las más de 300 personas que participaron en las labores de rescate en aquel túnel de Totalán (Málaga).

Al frente del equipo estuvo el ingeniero de caminos Ángel García Vidal, que evaluó en un primer momento la situación del terreno y tomó decisiones sobre cómo se debía actuar. Ante los medios, García Vidal fue capaz de sintetizar la complejidad de la situación en una sola frase: “Esto no es una operación de rescate, sino una obra de ingeniería civil humanitaria”.

Cápsulas metálicas, túneles paralelos, explosivos… Acceder a un túnel para sacar a un niño necesitaba la toma de medidas excepcionales. En una de las noches del rescate, Julián Moreno, quien por aquel entonces era el director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, ideó la estructura metálica por la que los mineros descenderían hasta dar con el cuerpo del niño. No obstante, él siempre incidió en dar todo el protagonismo a los 40 bomberos que participaron en el rescate durante 13 días.

Se vuelve imposible hacer un reconocimiento detallado a cada una de las personas que participaron en el rescate de Julen. Fue un equipo numeroso, que contaba con todo en su contra pero que, a medida que se volvía más difícil creer en que el pequeño permaneciera vivo, no flaquearon fuerzas hasta que se conoció el trágico desenlace. “Es como si Julen fuese el hijo de todos”, llegó a explicar Ángel García Vidal.

Luis Gutiérrez

Excongresista de Estados Unidos y activista por los derechos humanos

Luis Vicente Gutiérrez (Chicago, 1953) es probablemente el latino más conocido en Estados Unidos de América. Nació en los Estados Unidos, aunque pasó su infancia en la tierra natal de sus padres, Puerto Rico. Allí, según ha llegado a reconocer, fue tratado en ocasiones como un extranjero, algo que también le ocurriría cuando regresó a Chicago para estudiar en la universidad. Probablemente aquellas experiencias le motivaron a luchar por los derechos de los migrantes, tanto como activista en su etapa universitaria, como tras su paso por el Congreso estadounidense, donde ha permanecido casi tres décadas defendiendo los derechos de los hispanos.

Su llegada a la Cámara se produjo en 1993, momento en el que se convirtió en el primer hispano elegido por el estado de Illinois en el Congreso. Vinculado al Partido Demócrata, siempre ha desempeñado un papel crítico, incluso con los presidentes Bill Clinton o Barak Obama. En su autobiografía Sigo soñando narró su camino “del barrio al Capitolio”. La historia de su vida habla sobre saltar obstáculos, derribar barreras y superarse, e incluye anécdotas familiares y sobre sus primeros trabajos en los Estados Unidos, donde fue taxista, exterminador de plagas y vendedor.

Durante su carrera política, que se ha prolongado durante más de tres décadas, integró los comités de servicios financieros, de asuntos para los veteranos de guerra y de inteligencia, aunque la labor que le produjo más reconocimientos fue su apoyo a la causa por la reforma migratoria. Pese a que durante el mandato del expresidente Barack Obama fue detenido en dos ocasiones por protestar por su política de deportaciones, Gutiérrez fue el primer latino en el Congreso en apoyar desde el principio y por mucho tiempo, la carrera presidencial de Obama.

Equipo de extinción del incendio forestal en Gran Canaria

En torno a 9.000 vidas humanas, especies endémicas y una espectacular flora, además de numerosas viviendas, fueron amenazadas por el fuego el pasado mes de agosto en Gran Canaria. La trágica sucesión de incendios forestales sacó a la luz, sin embargo, un aspecto positivo; el trabajo incansable de los hombres y mujeres que participaron en su extinción.

Bomberos, miembros del Ejército, unidades de hidroaviones y helicópteros, policías locales, guardias civiles, y una interminable lista de personas dedicaron sus días y sus noches, durante dos semanas, a frenar el avance del fuego.

Las aparatosas maniobras de los pilotos para llevar el agua a la cumbre o las estrategias de los bomberos que trabajaban a pocos pasos de las llamas, llamaron la atención de los ciudadanos, que no dudaron en hacer sus particulares reconocimientos a través de redes sociales, con pancartas en las azoteas, o con sonoros aplausos.

De aquellos días emergió la figura de Federico Grillo, director de Emergencias y Seguridad del Cabildo de Gran Canaria, cuya franqueza a la hora de hablar de la gravedad del incendio fue muy bien recibida por la población canaria, que pese a todo lo que estaba ocurriendo, sentía que se les estaba informando como se merecían. Grillo es licenciado en Ingeniería Forestal por la Universidad de Lérida y cuenta con una amplia trayectoria como docente en este ámbito, aspectos que se evidenciaron en el didactismo de sus explicaciones.

Asociación de Afectados del Vuelo JK5022

La tarde del 20 de agosto de 2008 el vuelo JK5022 de Spanair protagonizó la que es la mayor tragedia aérea de los últimos 30 años en España, desde el accidente del vuelo 011 de Avianca ocurrido en 1980. 154 personas fallecieron en aquel trayecto Madrid – Gran Canaria, mientras que solo 18 pasajeros sobrevivieron.

Cuando se cumplen 11 años de aquella desgracia, las 1.200 personas que integran la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, que reúne a supervivientes, familiares de las víctimas y amigos, siguen pidiendo conocer “toda la verdad”.

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil atribuye el siniestro a “errores de los pilotos” y al “sobrecalentamiento de la cabina”. Una versión que no es apoyada por la agrupación de afectados, que más de una década después de la tragedia consideran que “siguen sin justicia ni verdad”.

Al frente de la asociación se encuentra la incansable Pilar Vera, Medalla de Oro de Canarias (2018). Una mujer que, tras perder a su sobrina en aquel fatídico vuelo, se ha marcado como objetivo no solo conseguir más información sobre lo sucedido, sino depurar responsabilidades y perseguir que no vuelva a ocurrir algo similar.