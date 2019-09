La UDG Tenerife Egatesa se desangra en Nervión ante un rival muy superior (4-0)

Toca levantarse para la UDG Tenerife Egatesa tras el duro varapalo que sufrió en tierras sevillanas, donde cayó por un rotundo 4-0 ante un rival que fue mejor que el conjunto del debutante David Amaral. La primera parte del Sevilla FC fue de fábula ya que se fue al descanso con el partido en el bolsillo tras un demoledor 3-0, con los goles de la veloz Payne, de la exblanquiazul Virgy García y de Maite. Había que frotarse los ojos para ver a las guerreras con un 3-0 adverso a las primeras de cambio. La segunda parte fue más de lo mismo, pese al triple cambio de David Amaral sacando del terreno de juego a Cindy García, Silvia Doblado y María José Pérez por Natalia Ramos, Koko y Martín Prieto, un quiero y no puedo de las blanquiazules que se vaciaron en el Jesús Navas pero que apenas inquietaron los dominios de la excelente guardameta tinerfeña Noelia Ramos. Por si fuera poco el castigo, Raquel Pinel redondeaba la cuenta para su equipo con el definitivo 4-0 en el minuto 71. Al Tenerife Egatesa se le siguen resistiendo los arranques de liga donde aún no ha logrado ganar firmando un balance de tres derrotas y dos empates. Toca corregir errores, levantarse, pasar página, y a centrarse en el debut en casa ante el Logroño.

FICHA TÉCNICA

Sevilla FC: Noelia Ramos, Isabella, Nago, Olga, Virgy (Pancha, min 78), Payne, Morilla (Raquel Pinel, min 59), Bores, Cometti, Maite y Almudena (Falknor, min 71)

UDG Tenerife Egatesa: Aline, Eva Llamas, Cindy (Natalia, min 61), Pisco, Joyce, Allegra, Maria José (Martín Prieto, min 61), Raissa, Silvia Doblado (Koko, min 61), Patri Gavira (Jujuba, min 43) y Aleksandra.

Goles: 1-0, min 23: Payne. 2-0, min 38: Virgy García. 3-0, min 44: Maite. 4-0, min 71: Raquel Pinel.

Árbitra: Acevedo Dudley, comité catalán. Amonestó a Patri Gavira

Incidencias: Ciudad Deportiva del Sevilla FC, estadio Jesús Navas.

Vestuarios

David Amaral, entrenador de la UDG Tenerife Egatesa, mostró su decepción por la dura derrota de su equipo frente al Sevilla FC en sala de prensa posterior al choque. Solo es el primer partido del campeonato, aunque es un inicio que no esperaba. Han influido muchas cosas para que haya sucedido lo que ha sucedido” Dos jugadoras no pudieron completar el encuentro. “A Gavira se le han tenido que aplicar puntos de sutura, y nos asustó un poco la situación con Raissa, se estaba quedando sin respiración, se le tuvo que poner oxígeno y agradecemos la ayuda de los servicios médicos del Sevilla”. “La liga cada vez es más fuerte, los equipos se han reforzado muy bien y nunca nos podemos dejar ir. Ya toca olvidarnos de este partido, y levantarnos. El Sevilla no nos dio ninguna tregua, es un equipo muy competitivo”, concluyó.

Eva Llamas

“Se trata del primer partido, trataremos de corregir los errores cometidos. No hemos dado nuestra mejor versión, tenemos mucho que mejorar, y estoy segura de que lo haremos mejor el próximo fin de semana, tampoco podemos estar lamentándonos ahora porque como digo solo es la primera jornada”.

Martín-Prieto

“Ha sido un resultado abultado, no hemos sabido leer el partido. Sí lo ha leído bien el Sevilla, nos costó meternos en dinámica de partido y a la vista está que no hemos sabido afrontarlo como debíamos. No nos salía nada, ni en defensa ni en ataque. No hemos podido reaccionar, pero hay margen de mejorar, solo es el primer partido de liga“.