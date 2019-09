María Estella: “Cinco meses después de lesionarme tuve que aprender a caminar otra vez”

El pasado sábado María Estella se sintió otra vez futbolista tras ocho meses en el dique seco al sufrir una grave lesión en el mes de enero jugando con la selección catalana frente a Chile. Se le diagnosticó fractura de la meseta tibial y el ligamento interno roto. Se perdió toda la segunda vuelta de la temporada. La futbolista de la UDG Tenerife Egatesa jugó el partido al completo ante el Logroño y volvió a recuperar las sensaciones perdidas en un duro periodo de inactividad en el que el desgaste psicológico fue incluso mayor que el físico. La catalana contó con el apoyo de su gente, de sus compañeras y de los masajistas y fisios del club, que estuvieron día a día trabajando con ella para hacer realidad su vuelta a los terrenos de juego.

-¿Qué sintió al volver a jugar un partido oficial después ocho meses en el dique seco?

“Fue un día que quedará marcado en mi mente durante muchos años. El fruto de todo el esfuerzo que hice durante todos estos meses. El 21 de enero me lesioné con la selección catalana, me perdí la segunda vuelta con mi club, y decidí levantar la cabeza para volver con más ganas aún de jugar al fútbol. La semana pasada no entré en la convocatoria porque hay mucha competencia en la plantilla, y el objetivo de cara al choque con el Logroño era trabajar para poder entrar en la convocatoria y poder jugar unos minutos en mi casa. El trabajo dio sus frutos y jugué todo el partido. La verdad es que no puedo pedir más, aunque deportivamente podíamos haber ganado, en lo personal habría firmado mi reaparición con los ojos cerrados”.

–Ocho meses sin jugar suponen un calvario en el plano anímico mientras se recupera de la lesión

“Al final no pasé por el quirófano pero si tuve que llevar un tratamiento conservador. Al principio no podía pisar el suelo, y a los cuatro o cinco meses tuve que aprender a caminar otra vez. Perdí mis vacaciones para ponerme a tono y entrar con el equipo en agosto. Han sido unos meses de mucho sacrificio, una experiencia que nunca había tenido, pero todo pasa y lo he llevado de la mejor manera gracias a la ayuda de Alba Mena, que ha estado conmigo desde el principio, y a Víctor y a Laura, los fisios del club. Gracias a ellos ya puedo estar con el equipo”.

-La familia habrá jugado un papel importante durante el duro proceso de su recuperación

“La verdad es que sí. Me lesioné en mi tierra, tuve que estar dos meses sin poder hacer nada, y si no es por su apoyo incondicional hubiese sido todo más difícil. Tampoco me quiero olvidar del apoyo que me dieron Eva Llamas y Ana González, que además de compañeras, son amigas mías”.

-La UDG Tenerife Egatesa no termina de arrancar tras empezar la Liga Iberdrola con una derrota y un empate

“Estamos empezando. Venimos de hacer una pretemporada muy buena en la que hemos sacado cosas muy positivas. En Sevilla nos fuimos del partido y cometimos errores que hemos tratado de corregir en la última semana. Ante el Logroño hicimos una buena primera parte, pero hay que tener en cuenta que el equipo contrario también juega. No queda otra que levantar la cabeza y pensar ya en el Deportivo. El Barcelona no pudo con el Rayo Vallecano señal de la igualdad que hay. No podemos bajar los brazos porque cualquier equipo te pasa por encima, como demostró el Logroño en La Palmera”.

-El próximo fin de semana se ven las caras con un Deportivo que lleva un excelente comienzo de competición

“En las últimas temporadas, el Granadilla ha dejado muy buena imagen en la Liga Iberdrola, y todos los equipos salen con más ganas contra nosotras. El Deportivo ha empezado muy bien y no será fácil puntuar allí. Pero tenemos una plantilla excelente, estamos todas disponibles para el míster, y somos las primeras que queremos llevarnos los tres puntos para casa. Esta semana vamos a prepararnos para ello”.

-¿Cómo valora la llegada de David Amaral al banquillo de la UDG Tenerife Egatesa?

“Primero quiero referirme a Toni Ayala y a Pier Cherubino que hicieron un trabajo excelente. Ahora ha llegado David Amaral, que me está gustando mucho su método de trabajo. Le ha dado un aire fresco al equipo y nos va a exprimir a todas para sacar lo mejor de cada una. El tiene potencial para hacerlo, entiende mucho de fútbol, tiene experiencia en el fútbol masculino profesional, y creo que haremos algo grande con el”.

-Su presente es la UDG Tenerife Egatesa donde cumple ya su quinta temporada. ¿El próximo futuro también será blanquiazul?

“A día de hoy el presente es lo más importante. Quería recuperarme para volver a jugar con esta camiseta. Aunque no sea de aquí me siento muy tinerfeña y muy del Granadilla. No se sabe lo que pasará la próxima temporada, ya que depende de los resultados, el rendimiento y lo que decida el club y yo misma. En mi cabeza está el Granadilla, porque siento mucho los colores. Ojalá hagamos una gran temporada como las últimas que hemos hecho”.