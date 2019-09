Más País afirma que propuso una coalición a Nueva Canarias

Más País, la formación que lidera Íñigo Errejón, afirma que ofreció al secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, un acuerdo de coalición para ir juntos a las elecciones generales del 10 N en una reunión celebrada en Las Palmas el pasado sábado 21 de septiembre con una persona de la máxima confinza de Íñigo Errejón. Según Más País, propusieron a los nacionalistas encabezar la lista por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el errejonismo encabezaría la lista de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. También afirman que Carmelo Ramírez rechazó la propuesta dos días después aduciendo que “su organización no la veía”.

La versión de Carmelo Ramírez es totalmente diferente. Ramírez afirma que se reunió con Pedro de Palacio, secretario de Organización de Más Madrid. “Y lo digo ahora porque ellos han revelado la reunión, pero nos habían pedido que fuera un encuentro absolutamente discreto”. La reunión, según Ramírez, fue completamente exploratoria, “nunca hubo un propuesta”, porque Más País ni siquiera se había oficializado. “Yo le dije que nos íbamos a presentar y que, en ese momento, lo que estaba sobre la mesa era ir solos, con CC o con el PSOE”.

Ramírez afirma que, en la reunión, Palacio le dijo que había “alguna dificultad” con Pedro Quevedo como candidato, por haber aprobado los dos últimos presupuestos del PP. “Yo le expliqué que había sido una decisión unánime de NC, porque en esos presupuestos se negociaron cuestiones muy importantes de la agenda canaria y el REF, el Estatuto y la ley electoral”. Según Ramírez, De Palacio lo llamó “el martes o el miércoles” para decirle que “no se daban las condiciones un acuerdo electoral”.

Pero la polémica interna se ha disparado. El candidato de Nueva Canarias a las pasadas elecciones europeas, Faneque Hernández Bautista, ha anunciado en redes sociales que abandona NC por no haberse informado al partido de la propuesta de Más País y por haberse cerrado un acuerdo con CC sin consultar a las bases. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha mostrado su “solidaridad” en Twitter con Faneque Hernández y ha afirmado: “Me temo que pagaremos un precio muy alto por pactar con CC”. El cabeza de lista de NC por Tenerife en las últimas elecciones, Roberto Rodríguez Guerra, que acudió a los comicios como independiente, también se ha lamentado de la alianza con CC. “En vez de un acuerdo con un partido que representa frescura en el movimiento progresista, se ha buscado un pacto que da oxígeno a un proyecto insularista, conservador y caduco”.

Carmelo Ramírez afirma que no informó del encuentro a la Ejecutiva Nacional del pasado lunes 23 porque le habían pedido absoluta discreción. “Sí informé el jueves de una conversación no oficial que tuve con Baldoví, que me había dicho que iba a explorar las posibilidades, y que me llamaría si había condiciones para abrir una reunión formal”. Según Ramírez, la Ejecutiva Nacional aprobó la alianza con CC el pasado jueves 26 con todos los votos a favor, menos una abstención. “Hay un altísimo grado de consenso en NC”. También ha afirmado que su partido no acepta “vetos” a ninguno de sus candidatos. Según Más País, “no hubo tal veto” a Pedro Quevedo, y afirma que “los puentes todavía están tendidos” antes de que se acabe el plazo para presentar coaliciones, el lunes a las 14.00 horas.