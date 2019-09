Ter Stegen salva a un Barça dormido en Dortmund (0-0)

El FC Barcelona empató este martes ante el Borussia Dortmund (0-0) en su estreno en la fase de grupos de la Liga de Campeones, en un duelo más flojo de lo esperado en el Signal Iduna Park en el que el mejor fue, de largo, un Marc-André Ter Stegen que salvó a los blaugranas con varias acciones clave, como el detener un penalti a Marco Reus.

Ter Stegen salvó el primer punto sumado por el Barça en este grupo que se abrió con una gran sorpresa, el empate del Inter de Milán en casa ante el Slavia de Praga. Pudo Leo Messi, que volvió al equipo tras su lesión jugando la última media hora, romper el empate en una acción final aislada, pero la defensa alemana anuló su disparo.

El guardameta blaugrana estuvo enorme en el uno contra uno, tapando cualquier hueco a un capitán del Borussia, Reus, que soñará con él. Le detuvo el penalti, le sacó dos mano a mano y anuló su peligro y el de Hazard, Sancho o Alcácer. Se reivindicó el alemán en su país, donde no es titular en la selección. Y, en la única ocasión rival que no desbarató, el trallazo de Julian Brandt se fue al larguero.

Por no ser un buen Barça, por no tener ocasiones claras, el equipo blaugrana puede dar por bueno el punto. Tampoco estuvo el Dortmund para tirar cohetes, lejos de su mejor versión, pero sí fue superior a un Barça que pareció dormido, que no pudo coger las riendas del partido ni domar el balón pese a salir con Sergio, De Jong y Arthur en la medular.

Estuvo de nuevo valiente Ernesto Valverde apostando por el joven Ansu Fati como titular. El extremo del Juvenil debutó en la Liga de Campeones y se convierte en el jugador más joven en la historia del club en hacerlo, aunque esta vez no pudo poner en práctica su desparpajo, su regate ni su gol.

El mal posicionamiento del equipo, el jugar prácticamente en campo contrario y el no poder jugar con el balón con comodidad no ayudaron a Fati. El canterano dejó su sitio en el campo al capitán Leo Messi, que entró en el 59′ para intentar cambiar las cosas. Falto de ritmo, tampoco pudo lavar la cara a su equipo el argentino.

Messi tuvo alguna contra en sus botas, pero nada destacado. No se asoció ni con Luis Suárez ni Antoine Griezmann, desaparecidos en Dortmund. Quizá el galo fue quien más lo intentó, pero desacertado y sin poder tener el peso que a muchos les gustaría que tuviera.

En contraposición, tampoco fue una buena noche para Paco Alcácer, el goleador del Dortmund que el Barça dejó salir. Llevaba cuatro goles el español en este arranque de temporada pero no pudo marcar y tampoco poner a prueba a su excompañero Marc-André Ter Stegen, que sin duda fue el mejor sobre el verde del Signal Iduna Park.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND, 0 – FC BARCELONA, 0 (0-0, al descanso).

–ALINEACIONES.

BORUSSIA DORTMUND: Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Hazard (Brandt, min.73), Reus, Sancho; y Alcácer (Bruun Larsen, min.87).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (Sergi Roberto, min.40); Sergio (Rakitic, min.60), Arthur, De Jong; Ansu Fati (Messi, min.59), Suárez y Griezmann.

–SIN GOLES.

–ÁRBITRO: Ovidiu Hategan (RUM). Amonestó a Delaney (min.15), Hazard (min.47) en el Borussia Dortmund y a Piqué (min.50), Semedo (min.55), Rakitic (min.70) en el FC Barcelona.

–ESTADIO: Signal Iduna Park.