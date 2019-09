Un abogado tinerfeño y su hijo logran internacionalizar desde la Isla un nuevo estilo de moda masculina

Juan Inurria, abogado de éxito, ha inspirado a su hijo Antonio Inurria, excelente pintor y diseñador, para que, usando la silueta del primero como distintivo, monte una página web de moda que ya vende sus diseños de ropa y complementos en mercados internacionales que parecían inaccesibles para una empresa canaria.

Han empezado recientemente “y por ahora todos son gastos”, me ha dicho Antonio, “pero hemos conseguido una línea de polos y camisetas muy solicitadas”. Su padre añade que también han logrado patentar modelos de zapatos de alta calidad, cuyo interior y cuya suela son rojos, como los que fabrica para las señoras una reconocida marca internacional de altísimo rango.

“Ocurre que los de hombre no estaban patentados con ese diseño y color y lo hemos registrado nosotros. Son fabricados exclusivamente por encargo, a unos precios muy razonables y creo que van a ser toda una sensación”, indica Juan Inurria.

El letrado andaluz afincado en Tenerife, y con despachos en Andalucía y Canarias, indicó que “fabricamos polos y camisetas y, efectivamente, el logo es mi silueta. Y entre los complementos, tirantes personalizados, billeteras, pinzas para llevar billetes sujetos en el bolsillo y otros objetos”.

Antonio Inurria me confirma que ya le están encargando sus productos desde países de Asia, sobre todo el Japón, y que en Canarias es la tercera vez que tienen que fabricar lotes de productos “porque las dos primeras agotamos existencias”. Y llevan menos de un año en el mercado, así que todo augura un éxito de ventas de cara al futuro. “Estas Navidades”, añade Antonio, “pueden ser nuestra primera referencia de lo que puede suceder”.

Para el futuro están empeñados en crear ropa y complementos de mayor calidad aún. La piel está adquirida en Ubrique y son varios los fabricantes españoles que siguen al pie de la letra sus diseños. Y todo desde Canarias.

Juan Inurria me cuenta que, en realidad, la empresa es propiedad de su hijo Antonio, pero que él ha aportado algunas sugerencias al proyecto y, sobre todo, la silueta de su cara, que le da un punto un tanto singular a lo que vende Inurria Style, que así se denomina la marca registrada. Como dato curioso diré que incluso fabrican la botonería para los tirantes.

En algunas prendas han añadido los colores de la bandera de España, sobre todo en los bordes de los cuellos de los polos, que son los más solicitados. Los productos se entregan impecablemente presentados, en cajas de diseño propio, y en el caso de la ropa se ha fabricado con telas de la máxima calidad. Juan Inurria me ha dicho que no quiere que esta actividad familiar le distraiga de sus obligaciones como abogado: “La verdad es que tenemos los despachos llenos de asuntos, pero mi hijo Antonio se encargará de sacar adelante esta nueva actividad creativa; en realidad somos una familia muy creativa, que vimos una oportunidad de fabricar moda masculina y la hemos aprovechado”. El lema de su logotipo es Inurria Style. Artesanos del Derecho. Muy original, como se ve.

Se puede consultar, en la página web de la firma, todo un catálogo de productos, desde tirantes a zapatos, pasando por ropa de hombre.

Y se preparan nuevos diseños “que van a romper con la moda masculina”, nos ha dicho Antonio Inurria, un excelente pintor que dejó su estudio de Madrid para acompañar a su padre en estas y otras aventuras empresariales. Sigue pintando, pero ahora en Tenerife.