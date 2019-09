Una niña se suicida después de que su profesora se riera de ella por tener la regla

Jackline Chepngeno, una niña de solo 14 años se ha suicidado después de que una de sus profesoras se riera de ella ante el resto de alumnas debido a que esta manchara su ropa al tener su primer periodo en clase. Ocurrió en Bomet, en Kenia, y según informa Daily Nation, la pequeña no disponía de compresas, por lo que la regla manchó su pantalón. Las burlas y risas fueron demasiado para ella.

Según explica Beatrice Koech, su madre, todo ocurrió en la escuela de primaria Kabiangek, situada al sureste del país, y la profesora llamó “sucia” a su hija echándola de la clase. La niña salió corriendo, llorando, y se suicidó.

Todo ello ha provocado una lógica ola de indignación en el país, en cuyo parlamento se ha pedido una investigación “a fondo” para esclarecer lo sucedido. Desde el Ministerio de Educación se ha reconocido que la situación es preocupante, llegando a cerrar la escuela para evitar incidentes, ya que, una vez desvelarse lo ocurrido, se han sucedido multitudinarias manifestaciones a sus puertas.

Together with fellow Women MPs, we've laid siege at the Ministry of Education in protest of the 14 year old girl who committed suicide after a female teacher publicly ridiculed her for soiling her clothes with her periods. #EndPeriodShame pic.twitter.com/I10561MFY5

