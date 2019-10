Andrés Orozco (AECC): “El cáncer es prevenible y curable con una detección temprana”

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Orozco, ha insistido en la importancia de la “prevención, diagnóstico precoz e investigación” en la lucha contra este cáncer que es la primera localización tumoral en mujeres.

-¿Qué supone para la AECC este Día mundial del Cáncer de mama?

“Es un día para visibilizar y sensibilizar sobre este cáncer y una gran oportunidad para que todas las personas muestren su compromiso en la lucha contra una enfermedad que, afortunadamente, el índice de supervivencia y la esperanza de vida es cada vez mayor por los avances en los tratamientos y la investigación”.

-¿El cáncer de mama es una de las patologías donde más claro se ve que la prevención y el diagnóstico precoz supone un gran avance?

“Todos tenemos que protegernos contra las enfermedades cancerígenas con prevención y manteniendo hábitos de vida saludables. La mayoría de los cánceres son prevenibles y curables con una detección temprana. Para combatirlos, fundamentalmente, hay que implantar hábitos de vida saludables desde temprana edad; también es clave luchar contra la obesidad y el sobrepeso, y erradicar hábitos dañinos como el tabaco y el alcohol. El cáncer no discrimina de edad, sexo ni condición social, pero sí tiene una población diana, que es a partir de los 50 años. Por tanto, cuanto mayor sea la población, mayor número de tumores se producirán, por lo que hay que prevenir para poder combatirlos de una manera adecuada. En este aspecto, las mujeres nos dan una lección y son un ejemplo de disciplina porque tienen muy claro que, a partir de una determinada edad, hay una serie de pruebas que deben realizarse y que hacen posible detectar en etapas tempranas la enfermedad”.

-Quizás debido a que es la patología cancerígena que más padecen.

“Es el cáncer que tiene una mayor incidencia en las mujeres pero, afortunadamente, por el número de casos, la experiencia que tienen nuestros médicos y la dedicación en la investigación a esta enfermedad, es uno de los tumores que tienen una de las mayores posibilidades de cura porque tienen una mayor experiencia y también han podido desarrollar mejores medicamentos y tratamientos a través de la investigación”.

-Cada paciente es distinto, al igual que su reacción ante el cáncer.

“Hay que mirarlo, hacerle frente y apoyarse en nuestra sanidad, uno de los mejores servicios del mundo. Para el cáncer de mama hay unas medidas de prevención que son gratuitas, que no son dolorosas ya que son pruebas que generan dolor o molestias. Deberíamos acercarnos al Centro de Salud y, cuando se den los parámetros de edad o antecedentes familiares, no dudar ni un solo momento en acudir para, de la mano de los médicos, realizar esas medidas de prevención, ya que se han demostrado científicamente que son muy efectivas. Estamos desarrollando un estudio en la AECC donde vamos a poner en valor el coste que tiene la prevención en contraposición con el que tiene curar la enfermedad. No hay color en el aspecto económico y, por supuesto, la incomodidad y el dolor que tiene el afectado y su familia y el impacto que tiene la enfermedad a nivel social, todo esto se evitaría si hiciéramos una prevención adecuada, en tiempo y forma. Tengo que ser reiterativo e incidir en la prevención”.

-Es importante el papel que realizan todas las asociaciones vinculadas al cáncer que, con diferentes nombres pero con un fin común, ayudan al paciente y a sus familias. Ha incidido en la coordinación para ser más efectivos. ¿Ha dado pasos al respecto?

“Sí estamos dando muchos pasos. Es emocionante haber podido sentarnos las distintas asociaciones que luchamos contra el cáncer, algunas de manera transversal o más generalista como la AECC, y otras más centradas en un cáncer concreto, para poner en común las inquietudes que tenemos, llegando a priorizar cuáles serían las acciones que debemos poner encima de la mesa de nuestros políticos. Posiblemente de aquí a unos meses, todas las asociaciones que luchan contra el cáncer en Canarias vamos a ir de la mano y pondremos en valor en primer lugar todos los servicios que tenemos, para que los pacientes con cáncer, vengan de donde vengan y a la asociación que pertenezcan, puedan acceder a los servicios, porque en el centro de nuestros esfuerzos debemos poner a los enfermos y sus familiares. Hay que olvidarse de siglas y volcarse con esas personas que están atravesando por ese doloroso proceso de enfermedad, pero que tiene salida. Otra de las cosas que queremos hacer es poner sobre un papel el mapa de servicios que todos prestamos al enfermo y sus familiares, crear sinergias y realizar proyectos en común. Me gustaría que un paciente tuviera claro dónde debe dirigirse si tiene una necesidad”.

-¿Qué pediría a los políticos?

“El cáncer es la segunda enfermedad que más muertes produce en España después de las enfermedades del corazón, y necesita que haya unos presupuestos dirigidos a la investigación. El cáncer se vence con investigación y prevención, y nuestros gobernantes tienen que hacer posible que aumenten los recursos a I+D. En la AECC tenemos 380 líneas y proyectos de investigación en desarrollo y detrás de ellos hay una inversión de 76 millones de euros. En relación al cáncer de mama son 24 proyectos de investigación por un total de 6,3 millones de euros. No puede ser que el presupuesto de I+D de España en investigación no crezca y la AECC sea la institución que más invierte en la enfermedad. Hay muchos jóvenes con talento que tienen que salir fuera, y se podría retener ofreciéndoles contratos para mejorar la salud de las personas y mejorar la supervivencia”.

-Otro de sus caballos de batalla es que la sanidad canaria asuma el cribado del cáncer de colon.

“Una simple prueba para localizar sangre en heces puede determinar si puedes tener o no ese tumor. Realizar este test cuesta lo mismo que un análisis de orina y ahorraría muchísimo dinero y sufrimiento, pues hacer una colonoscopia a toda la población sería inasumible para Sanidad. Debemos tener cuanto antes esta prueba en todo del Archipiélago. Es el segundo tumor que más muertes produce en islas y, por tanto, hay que combatirlo”.