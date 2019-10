Así luce el Teide desde la Estación Espacial Internacional

La usuaria de Twitter @dolostone compartió hace poco más de una semana una espectacular instantánea del Teide que se tomó desde la Estación Espacial Internacional (EEI) con una cámara Sally Ride Earthkam programada desde la Tierra por Erin, un estudiante de secundaria de la escuela Spring-Ford (Pensilvania, Estados Unidos). El objetivo, cuenta Dan Leppold, era el de fotografiar accidentes geográficos, como parte de la asignatura de Ciencias de la Tierra.

This week NASA allowed my kids at Spring-Ford High School in Royersford PA to program an Earth facing camera on the International Space Station to photograph landforms. Here is a pic my student Erin took of the Volcano Pico del Teide today @canary_geo @EarthKAM_Live #PicodelTeide pic.twitter.com/oiEQE0E7D3

