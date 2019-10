Atención: alertan de una nueva oleada de estafas a través del móvil que afecta, sobre todo, a Canarias

El funcionamiento es recurrente y regresa cada cierto tiempo, pero no por ello es menos peligroso. Usted recibe en su teléfono móvil un mensaje en el que se le avisa de la llegada de un paquete a su nombre que no puede ser retirado al no haber pagado los costes de aduana necesarios. Se le ofrece un enlace para que el pago sea aún más sencillo, pero, en ese paso, es cuando se quedan con sus datos bancarios, propiciando un robo como los muchos que han sido ya denunciados.

Esta modalidad es aún más peligrosa para Canarias, ya que los gastos aduaneros son algo que están a la orden del día, por lo que puede ser algo desgraciadamente habitual. Además, el mensaje dice ser enviado desde Correos, lo que genera aún más confusión.

Si le llega ese SMS no lo abra, se trata de una técnica de phishing.