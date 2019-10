DIARIO DE AVISOS reconoce el esfuerzo y la solidaridad

Por María Fresno y Tinerfe Fumero

Desde que los timples y las bandurrias de Los Gofiones restallaran en el Teatro Guimerá hasta que la imponente voz de Cristina Ramos asombrase a los presentes con It´s raining men!, lo que llovió en dicho recinto de la capital tinerfeña fue un rosario de reconocimientos a la serie de personas que, cada uno por su sendero, suponen un ejemplo de lo mejor que nos ofrece la humanidad a la hora del esfuerzo personal de quienes, desinteresadamente, saben sumar en equipo hasta alcanzar un porvenir mejor para todos. De todo ello tratóel miércoles la Gala celebrada en la quinta edición de los Premios Taburiente, que otorgó un año más la Fundación DIARIO DE AVISOS. De esfuerzo, sí, pero también de solidaridad y de futuro, como bien resumió uno de los galardonados, el presidente de honor y fundador de El País, Juan Luis Cebrián.

Precisamente, fue tan reconocido periodista quien, como ya hicieran otros premiados durante el último lustro, reconociera su agradable sorpresa por la calidad y emotividad de una gala, que, a pesar del exigente listón fijado por las ediciones anteriores, no defraudó ayer a quienes no quisieron perderse el acto, entre ellos el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente, Román Rodríguez; el presidente del Parlamento, Gustavo Matos; los presidentes de Cabildo Pedro Martín (Tenerife), Mariano H. Zapata (La Palma) y Casimiro Curbelo (La Gomera); los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, Patricia Hernández y Luis Yeray Gutiérrez, respectivamente, y la primera teniente de alcaldesa de Santa Cruz, Matilde Zambudio, entre otras autoridades.

Esta Gala de los Premios Taburiente arrancó, sí, con un brindis gofión al que siguió un popurrí de clásicos donde no faltaron los boleros, temas previos a una imagen histórica para la cultura musical canaria, al ser Elfidio Alonso (premiado en 2015 con Los Sabandeños) quien entregó la estatuilla a Sergio García Beltrán en nombre de Los Gofiones.

Tras la música de arranque subió al escenario el presentador de televisión e inolvidable hombre del tiempo Paco Montesdeoca, quien supo despertar la sonrisa de los presentes con una breve alocución que remató con este proverbio aprendido de sus mayores: “Hablar bien y dar buenas respuestas/ mucho vale y poco cuesta”.

Después llegó el turno del excongresista estadounidense y activista por los Derechos Humanos Luis Gutiérrez, que no pudo más que admirar la coincidencia de acordes y melodías entre lo que acababa de escuchar a Los Gofiones y su Puerto Rico natal. Largamente ovacionado, Gutiérrez recordó las penalidades de sus padres cuando tuvieron que emigrar a Nueva York, allá por 1952, y se les acusaba de buscar la asistencia social y de ser criminales. “Mentían entonces, como mienten ahora sobre los emigrantes que llegan a EE. UU. a trabajar por un futuro mejor”, recordó.

Por su parte, el chef Carlos Gamonal identificó el reconocimiento como “un premio a todos los cocineros y cocineras de Canarias”, a la par que sostuvo que el plato estrella de la gastronomía del Archipiélago “es el puchero, plato de las siete Islas”.

La Gala se sumergió entre los insondables vericuetos del pensamiento con el pintor y escritor Cristino de Vera, un intelectual lúcido que disertó sobre la vejez (“va teniendo que vivir uno con el desconocido que lleva dentro”), su inclinación artística (“la belleza y la armonía eran un escudo que permitía huir o compensar el dolor”) y las certezas alcanzadas (“en el templo interior de nosotros mismos tenemos la verdad”, “el hombre indiscutible está compuesto de cuerpo, materia y espíritu”).

Sin que el eco de las palabras de De Vera aún se hubiera disipado (tardará en hacerlo de la memoria), la agilidad humorística de Aarón Gómez devolvió la sonrisa al respetable con un sketch tan inesperado como hilarante, tras el cual tomó el relevo el ilustre científico Wolfredo Wilpret, quien no dudó en autoproclamarse como “un veterano de DIARIO DE AVISOS” antes de reflexionar sucintamente sobre “lo imprevisible del futuro”.

Superado el ecuador de una Gala que, presentada por Alexis Hernández y Carolina González, transcurrió con la agilidad propia de lo ameno, el empresario Amid Achi, todo un ejemplo de una superación que le ha llevado a convertirse en el mayor multifranquiciado de España, no dudó en asegurar que “este premio me ayudará a ser mejor persona”. Por si hubieran sido pocas, las emociones se multiplicaron en el tramo final con la intervención de Pilar Vera en nombre de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (“DIARIO DE AVISOS siempre nos ha tratado con cariño, simpre hubo un hueco para nosotros”) y los responsables del rescate del pequeño Julen, Ángel García Vidal y Julián Moreno (“En aquel pozo entramos 140 bomberos y salimos 140 padres, porque en España no se deja a un niño dentro de una montaña”). La Mención Especial de 2019 fue para el Equipo de extinción del incendio forestal de Gran Canaria, personificado en Federico Grillo, al que entregó el premio Aarón Afonso (hijo de Paco Afonso Carrillo, fallecido en el incendio de La Gomera en 1984), al que llegó a acompañar en el escenario el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Justo antes de que Cristina Torres brillase con su música, el maestro Cebrián desveló, cual colofón de una velada tan especial como memorable que, siendo él becario en 1957, su redactor jefe en Pueblo, Jesús de la Serna, le ponía como ejemplo el “periódico de La Palma DIARIO DE AVISOS. y, tantos años después, es una meta felizmente alcanzada”.