El exmarido de Mónica Naranjo: “Sentí miedo a su lado”

La popular cantante Mónica Naranjo y su mánager, Óscar Tarruella, compartieron su vida durante 16 años hasta el verano de 2018 que se separaron. “Estaba a punto de casarme cuando se descubrió el pastel”, contó recientemente la cantante sin explicar claramente qué había ocurrido entre ellos.

Este miércoles la revista Lecturas destaca en exclusiva una entrevista con el representante, que rompe su silencio sobre la ruptura. “Sentía miedo a su lado”, es el titular de la portada en muchos sitios.

“Mónica no ha parado de atacarme y, hasta ahora, no he dicho nada”, se justifica Tarruella. “He pensado en demandarla, pero no lo voy a hacer de momento. Tomaré medidas legales si continua en esta tesitura”, afirma en el resumen de la entrevista que la revista ha colgado en su página web.

El exmarido de Mónica Naranjo rompe su silencio en exclusiva: “Sentí miedo a su lado”https://t.co/J0evL75jW9pic.twitter.com/zIuDyPbRHq

— Lecturas (@Lecturas) October 9, 2019

“Dijo que habría preferido mi muerte a que la hubiera dejado. Es cruel”, asegura el representante que, “a pesar de estar tan cabreado”, no le desea “nada malo” a su expareja.