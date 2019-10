“En astroturismo, a la Isla la han adelantado por los dos lados”

Perplejidad y asombro. Esas han sido las primeras sensaciones del consejero de Turismo de La Palma, Raúl Camacho, al enterarse de que la prestigiosa guía de viajes Lonely Planet ha obviado en su selección de destinos astroturísticos punteros a la Isla Bonita, tal como informó DIARIO DE AVISOS en su edición de ayer. Un hecho que ha levantado ampollas sobre cómo se ha gestionado el Área en los últimos años.

Camacho no cuestiona las cualidades naturales del cielo palmero, ya que en el Roque de los Muchachos se encuentran “los mayores telescopios del mundo”. Sin embargo, reconoce que “tenemos que tirarnos de las orejas porque siendo referentes en todos los foros -en cuanto a calidad del firmamento- nos hayan pasado por los dos lados otros destinos” con infraestructuras amateur puestas a disposición del público en general. De este modo, afirma que “ahí no somos referencia en nada; nos hemos dormido”, aunque también “es verdad que están en camino” algunas edificaciones dirigidas a cubrir la demanda existente por parte de los astroturistas, pero “la gente ya está cansada de hablar del futuro y no del presente”, indicó.

Recordemos que La Palma fue designada en el año 2012 Destino Turístico Starlight, y, previamente, en 2007, se acogió a la Declaración Mundial en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas.

CENTRO DE MENDO

El Centro de Apoyo Ambiental y Recreativo de Mendo, impulsado por Raúl Camacho en su anterior etapa como responsable de Turismo y continuado por su sucesora, Alicia Vanoostende, sería una de las estrategias planteadas desde el Área para dotar a la Isla de espacios para la observación de los astros. Una iniciativa que ya cuenta con dos millones de euros comprometidos por la administración estatal y cuya obra está adjudicada, por lo que se prevé que comiencen los trabajos en diciembre de este año.

CASETA ASTRONÓMICA

Otro de los proyectos que pretende poner en marcha el Cabildo palmero en esta materia es una caseta de observación astronómica portátil, planteada desde 2016, que no se ha instalado por un informe técnico negativo del Ayuntamiento de El Paso. En este sentido, el consejero apunta que dicha documentación ha sido remitida a la institución insular y “se está resolviendo” para desatascar la situación administrativa.