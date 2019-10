La ‘fotocrónica’ de Mari Brito

Por Mari Brito

Uno de los momentos del día más bonitos en Candelaria, sin duda, es el amanecer, y con él, empieza mi jornada. Una buena taza de café con leche al llegar al Ayuntamiento me ayuda a comenzar el día para afrontar las distintas tareas y reuniones que se prolongan, en muchas ocasiones, hasta bien entrada la noche. Como esta misma semana, en la que los compañeros del grupo de Gobierno aprovechamos la tranquilidad de la tarde-noche del Consistorio para coordinar y evaluar las acciones que estamos ejecutando, así como, los proyectos de futuro en diferentes áreas.

El equipo que me rodea es fundamental para afrontar la gestión municipal, tanto los compañeros del grupo de Gobierno como el personal del ayuntamiento. Todos y todas trabajamos con los mismos objetivos y sentimos un profundo respeto y cariño por el servicio público, que se traduce en trabajar, cada día, por el bienestar de nuestro vecindario, y por mejorar su calidad de vida a través de una buena gestión y acciones responsables que contemplan las necesidades y demandas del corazón de Candelaria: su ciudadanía.

Desde el 1 de octubre, mi nuevo cargo como presidenta de la Fecam (Federación Canaria de Municipio) ha sumado a mis tareas diarias un poco más de trabajo para el que no me faltan la ilusión y las ganas de afrontar estos nuevos retos, porque estoy convencida de la importancia del municipalismo.

Todo el que me conoce, sabe que me encanta dialogar, pero sobre todo, escuchar. Asimismo, me motiva el trato directo y cercano con todas las personas con las que tengo la suerte de coincidir cada día, desarrollando una amplia capacidad de diálogo y negociación que considero vital en la gestión pública, ya sea en esas reuniones con nuestras mesas comunitarias, cuando nos visitan distintos cargos públicos para conocer la realidad de nuestro municipio.

Mi vocación de servicio público y, sobre todo, la colaboración de mi familia, que me recarga de energía con un abrazo, una palabra, una comida o una llamada, y más cuando esta comienza con un “Hola, tía Mari”, repara cualquier sinsabor del día.

Mis vecinos, también juegan un papel importante, cuando me paran para mostrarme su cariño y hacerme llegar sus reivindicaciones, a ellos también les quiero agradecer en estas líneas su confianza y las muestras de afecto, no solo en el trato diario, sino, también, a través de las redes sociales, que nos facilitan tener un contacto más inmediato y resolver cualquier cuestión, en la medida de lo posible, con la mayor solvencia.