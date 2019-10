La “frialdad” de la denunciante, clave para absolver a un acusado por agresión sexual en Arona

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a un hombre al que se le acusaba de haber cometido un delito de agresión sexual al entender que el relato de la denunciante no reúne los suficientes elementos como para otorgarle una credibilidad fuera de toda duda. Entre los elementos valorados por dicho tribunal para no apreciar esa veracidad plena en el relato de la supuesta víctima destaca que, tanto durante el juicio como en el informe del forense, se apreció “frialdad” por parte de la mujer a la hora de dar su versión sobre lo ocurrido. El documento judicial que nos ocupa explica que los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 19 de septiembre de 2018, cuando la denunciante y el ahora absuelto, un varón de origen subsahariano que pasó once meses en prisión a la espera de ser juzgado por esta causa, mantuvieron una relación sexual en un habitáculo de un local de ocio de Playa de Las Américas, circunstancia que ambos han reconocido. Sin embargo, no ha quedado probado que dicha relación tuviera lugar sin el consentimiento de la mujer, dado que la prueba fundamental era, precisamente, el relato de la denunciante. Si bien la sentencia reconoce que el mismo no varió desde que se presentó la denuncia en comisaría (lo que tuvo lugar seis horas después hasta la celebración del juicio, el juzgador considera que “la descripción de los hechos está reñida con un componente violento importante”, dado que la mujer no sufrió ninguna lesión por leve que fuera además de apreciar en el juicio “una frialdad, una ausencia de emociones en el relato de los hechos, no acordes con lo narrado, coincidiendo en este punto con el informe forense, donde se señala que, en general, no se muestra muy afectada”.