Las elevadas ratios y el exceso de burocracia, los principales problemas educativos para los docentes

El exceso de burocracia y la falta de docentes, que se traduce en menos tiempo de atención al alumnado y ratios muy elevadas, lastran el progreso de la educación pública de las Islas y, por ende, el de la sociedad canaria. Esa es la conclusión unánime a la que han llegado los 200 docentes de todas las islas que se han reunido esta semana en los consejos sindicales que ha celebrado ANPE Canarias en las dos provincias. El sindicato mayoritario en la enseñanza pública de las Islas ha establecido estas dos reivindicaciones como ejes prioritarios dentro de su calendario de negociaciones con el Gobierno autonómico y ha señalado como urgencia “visibilizar” los obstáculos a los que se enfrenta la enseñanza, haciendo partícipe de ellos a toda la sociedad.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, agradeció el compromiso mostrado por la afiliación del sindicato, que acudió masivamente a los encuentros organizados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. “Cada año encontramos a más docentes que quieren formar parte activa de nuestros consejos, aportando la sabiduría que otorga estar en los centros, viviendo las dificultades de la profesión, pero también la satisfacción que da contribuir a la formación de las nuevas generaciones”, explicó. En este sentido, “hemos vuelto a comprobar que hay una voz unánime en torno a la burocracia, y esa voz exige que a los docentes no se nos reste más tiempo para estar con el alumno y que no se nos obligue a hacer más tareas; este exceso de funciones no solo nos impide desempeñar bien nuestra labor, sino que nos obliga a realizar labores para las que muchas veces no estamos preparados”.

Para conocer con exactitud el sentir del profesorado canario, el sindicato también envió los días previos a la celebración de los dos consejos una detallada encuesta para conocer los principales problemas a los que se enfrenta el colectivo en su día a día. Este sondeo forma parte de la política de participación impulsada por el sindicato, que considera fundamental lograr la colaboración del mayor número de docentes para poder trasladar sus quejas y propuestas a la administración y, al mismo tiempo, mejorar como organización.

Las respuestas más destacadas de ese formulario giraron en torno a las ratio y la burocracia. “Necesitamos más docentes, lo que pasa, entre otras cosas, por reducir el horario lectivo del Cuerpo de Maestros a 23 horas y simplificar las tareas administrativas que están colapsando los centros”, aseguró Crespo. “No obstante, hay otra serie de demandas que no dejaremos caer en saco roto. El estado de las infraestructuras, por ejemplo, es otra de las críticas en las que han insistido los compañeros y que tendremos muy en cuenta en nuestros encuentros con los responsables de la Administración”.

El sindicato considera que los resultados de esta encuesta y de los consejos sindicales celebrados constituyen la voz mayoritaria del profesorado canario, ya que en las últimas elecciones sindicales, celebradas hace casi un año, ANPE Canarias revalidó, con creces, su liderazgo, consiguiendo ser el sindicato con más votos de la enseñanza pública no universitaria. Con cerca de 4.000 votos, la organización es, en la actualidad, la que más representación tiene en la escuela pública. En concreto, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife los resultados fueron abrumadores: ANPE Canarias logró 2.490 votos, es decir, el 40,4% del total.

El consejo sindical de Las Palmas se celebró el viernes 25 de octubre en el gabinete literario y el de Santa Cruz de Tenerife el sábado 26 de octubre en el IES Virgen de la Candelaria. En el transcurso de ambos también se hizo balance de los logros cosechados en los últimos tiempos, como la reducción del horario lectivo del profesorado del Cuerpo de Profesores de Secundaria a las 18 horas o, con anterioridad, la firma del acuerdo sonbre la mejora del marco retributivo del personal docente no universitario de Canarias (y la llegada de los sexenios retribuidos) o el cobro de complementos como las tutorías.

“Vivimos tiempos de incertidumbre. La inestabilidad política y los augurios de nuevos problemas económicos a nivel mundial vuelven a hacer imprescindible la acción sindical. Debemos estar unidos para seguir avanzando y consiguiendo mejoras que vayan, poco a poco, colocando a la educación en el lugar que le corresponde. Estar unidos nos hace más fuertes y, por ende, nos dota de más capacidad para influir en las políticas educativas que escogen nuestros gobernantes”, subrayó Crespo.