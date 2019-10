Las urgencias del HUC comienzan a desbordarse antes de que llegue la gripe

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) se encuentra en una situación de saturación en las dos primeras semanas de este mes, una insólita circunstancia que se produce 45 días antes de que comiencen a llegar los afectados por gripe.

Desde la pasada semana, las Urgencias del HUC han comenzado a desbordarse, situación que ha continuado a principios de esta semana. El pasado miércoles, 65 pacientes con diferentes patologías habían acudido al servicio de Urgencias y fueron atendidos por los especialistas del centro, pero estaban pendientes de su ingreso en planta hospitalaria o su derivación a un centro concertado, lo que los profesionales llaman el drenaje en situación de colapso.

Según el seguimiento realizado ante esta situación, Intersindical Canaria cree que hay un problema de derivación a las clínicas concertadas, ya que, según los datos que obran en su poder, el pasado miércoles 2 de octubre sólo se envió un paciente, el día 3 fueron dos usuarios y el viernes 4, unos tres enfermos. Ante una situación más agravada, el pasado miércoles día 9 cinco pacientes fueron derivados a las clínicas concertadas.

Según pudo conocer Intersindical Canaria, esta problemática ha podido producirse por el cambio de criterio impuesto desde la Dirección del Área de Salud de Tenerife para realizar las derivaciones, y se cuestiona el porqué las concertadas no están acogiendo ante esta situación en el HUC un mínimo de 15 pacientes, en vez de derivarles solo las operaciones, pues, según aseguró a DIARIO DE AVISOS este sindicado, el pasado miércoles se dejaron de operar algunos pacientes en el HUC por esta anómala saturación.

Intersindical Canaria calificó esta situación de “muy grave” y puso el grito en el cielo, ya que “si la nueva directora del Área de Salud de Tenerife Susana Cantero Orpez, que lleva un mes en el cargo, no se entera, debe dejarse aconsejar por los profesionales antes de adoptar una medida de este calado”.

Hasta ahora, el Jefe de Día tenía la capacidad de derivar a los pacientes a un hospital concertado para desahogar el HUC pero, al parecer, habría una contraorden para que solo se realice ese drenaje el fin de semana.

¿Solo el fin de semana?

Para Intersindical, si la nueva directora del Área de Salud “no es capaz de buscar las camas suficientes” para descongestionar las urgencias del HUC, “y con su nuevo criterio en vez de mejorar la situación la ha agravado, debe dejar voluntariamente el cargo”. Reitera, en el mismo tono contundente, que “si no sabe o no quiere, debe marcharse”, pues no se les pasa por la cabeza contemplar la posibilidad “de que no esté enviando de lunes a viernes a pacientes a la concertada para que no ocupen sus camas y puedan seguir operando los pacientes que les estamos derivando a costa de empeorar la atención sanitaria en el HUC”.

Para los portavoces de Intersindical Canaria “es increíble que estemos a mitad de octubre, lejos de la temporada de gripe, y ante esta situación no sea capaz de encontrar una solución. Debe marcharse a su casa y que la consejera ponga a una persona que gestione debidamente”, remarcó el sindicato.

La gerencia del HUC tomó la decisión de abrir el pasado miércoles el Área de hospitalización de tránsito para acoger una veintena de pacientes que esperaban una solución y que comenzaban a llenar los pasillos. Para Intersindical esta zona no se abrió antes debido a que no se contaba con enfermeros o auxiliares disponibles”.

La asistencia se presta con total garantía tras abrir el Área de tránsito

La gerencia del Hospital Universitario de Canarias (HUC) afirmó ayer a DIARIO DE AVISOS que “la asistencia sanitaria se está prestando con total garantía”.

Señaló que “ante la mayor afluencia de pacientes que ha tenido estos días el servicio de Urgencias del HUC”, la gerencia del Complejo ya tiene “operativa la zona denominada Área de hospitalización de tránsito, con 16 camas disponibles, con el fin de proporcionar a los pacientes un lugar donde ser atendidos por los especialistas con mayor confort hasta que ingresan en planta, tal y como se hace en estas situaciones de mayor demanda. La asistencia se está dando con total garantía”.

Finalmente, en la Consejeria de Sanidad del Gobierno de Canarias, dirigida por María Teresa Cruz Oval, se señaló al DIARIO ante esta situación que “no se ha producido ningún cambio en los criterios de derivación de pacientes a otros centros” por parte del Área de Salud de Tenerife.