Si te llega este mensaje por WhatsApp estás siendo víctima de un nuevo fraude

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alerta de un fraude viral, principalmente a través del servicio de mensajería WhatsApp, por el cual se invita al usuario a participar en un intercambio de dinero colectivo aportando pocos euros. En concreto, la víctima recibe un mensaje con un enlace a un vídeo en el que se afirma que si se entregan 33 euros y se invita a dos personas, se reciben más de 1.800 euros transcurridos ocho días.

Facua ha advertido de esta nueva estafa, que tiene un funcionamiento es simple: el enlace del mensaje redirige a una web con un vídeo en el que una chica explica, en primer lugar, que no se trata de ningún engaño ni estafa piramidal sino de un sistema solidario en el que unos usuarios hacen regalos a otros, y todos se benefician. A continuación, indica cómo conseguir la cantidad de dinero: se realiza el “regalo” de 33 euros a una persona que te indican y se invita a dos amigos a participar. Supuestamente, al cuarto día recuperas la cantidad aportada, los 33 euros, y al octavo día, afirman que se recibe la cantidad total de 1.848 euros.

Este supuesto sistema funcionaría a través de grupos de WhatsApp y los pagos se harían mediante PayPal o Bizum. La OSI ha calificado este fraude como estafa piramidal, ya que necesita de nuevos integrantes en el sistema que aporten dinero y los nuevos miembros de los grupos perderán lo abonado, pues no lograrán encontrar usuarios dispuestos a hacerles el “regalo solidario”.

Esta estafa puede afectar a todos aquellos que reciban el mensaje, accedan al enlace y sigan las indicaciones. Para evitar el problema, la OSI aconseja no hacer caso a un mensaje de estas características sea cual sea la vía por la que se haya recibido. Además, recomienda no reenviarlo para no continuar con la cadena y evitar que se siga difundiendo el fraude.

Asimismo, es importante contrastar la información recibida en este tipo de mensajes. Y si hay dudas, nunca se debe reenviar la información y acceder a las peticiones del mismo. En el caso de que se haya realizado el pago indicado, la OSI aconseja que se guarde toda la información que se tenga de lo ocurrido y se acuda a la Policía para denunciar haber sido una posible víctima de un fraude.