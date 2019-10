Tenerife 50’s Rock&Roll programa más de 25 actuaciones en su XVII edición

El colectivo Vulcan Rockers organiza un año más en el Hotel Panorámica Garden de Los Realejos el festival Tenerife 50’s Rock&Roll, que en ese 2019 llega a su XVII edición. Así, durante tres días, del jueves 10 al sábado 12, se sucederán más de 25 actuaciones con el que se podrá disfrutar del mejor rock and roll con propuestas artísticas de la talla de Sick Boys, Mad Martin Trío, The New Tones y The Rockin Join, entre otros.

Para esta cita, que arranca el jueves con las actuaciones gratuitas de Dj Nobster (UK), Dj Adam Clasic (Alicante), Dj Babe Jane (Tf) y DJ Kevin, la organización ha establecido un bono para todas las actividades de 30 euros, con el precio de 12 euros para cada bloque de actividad individual. Además, también existe la posibilidad de reservar habitación en las mismas instalaciones del Panorámica Garden.

Los dj también serán los protagonistas en el inicio de la actividad en la jornada del viernes, con las sesiones de The Nobster y Babe Jane desde la 14:00 horas hasta las 19:00 horas. Ya, en horario nocturno, la música se mantendrá activa hasta pasadas las cuatro de la madrugada con las actuaciones de Dj Adam Clasic, The Hillrockets (GC), Dj Babe Jane, Jive Contest, The New Tones (It) y Dj Rocking Barber.

Como es habitual, el día grande del Festival Tenerife 50’s Rock&Roll tendrá lugar en la jornada del sábado, con un largo día de música y diversión. La actividad comenzará con una sesión especial de clases de baile durante dos horas, a partir de las doce del mediodía, a cargo de C&L Jitterbugs (Carlos y Lola Barquero). La actividad musical comenzará con la habitual Hawaian Party, donde se podrá disfrutar de las actuaciones de DJ Nobster, The Hi-Way Ramblers (ES), Dj Babe Jane, Mad Martín Trío (ES), Dj Adam Classic y Rockin Barber.

Ya por la noche, el festival continuará a partir de las 21:00 con algunos de los platos fuertes gracias a las actuaciones de Rockin the Joint (UK), The Sickboys, Bert Black Mont & The Bucks (ES), además de los dj Adam Classic y Nobster.