Un festival musical solidario para una gran causa humanitaria

El próximo 8 de noviembre, a las 21.00 horas, el Teatro Leal de La Laguna será escenario del III Festival Musical en solidaridad con Nepal, donde participarán numerosos y reconocidos artistas de Canarias. José Manuel Ramos, Chago Melián, Yurena Namahana, Héctor González, Melquiades Cruz, Miriam Cruz, Luisa Machado, Claritzel Miyares, Fernando Cruz, Fran Baraja, Agrupación Tintillo, Emilio Estévez, Carla Esther y Javier Peñapinto y Nieves Bravo (Panchita y Servando En Clave de Ja), son los nombres de los que han querido sumarse a este acto solidario.

El festival ha sido organizado por la plataforma humanitaria y solidaria compuesta por Daniel Ramírez, Juan Ramón Tosco, Fernando Hernández, Conchy Álvarez y Rafael Lutzardo, todos miembros de un equipo humano que está realizando un esfuerzo grande para llevar a cabo con éxito un proyecto solidario y humanitario en Nepal.

La ONG ‘En un lugar de la vida’ es la responsable de llevar a cabo una iniciativa de apoyo a mujeres embarazadas en el país asiático. Concretamente lo están desarrollando en la aldea rural de Kabilash, donde cuentan con la asistencia de una partera y un ginecólogo.

Kabilash es una aldea rural habitada por 7.000 habitantes, que está ubicada en las afueras de Kathmandú y cuyas necesidades más básicas no están cubiertas. Algo tan simple como desinfectar una herida con agua y jabón supone introducir un cambio vital en las costumbres culturales de esta aldea, algo de lo que se ocupa esta ONG.

El proyecto, denominado Atención integral de salud a la mujer embarazada y al recién nacido, pretende promover el desarrollo de la salud y de la educación del pueblo nepalí, mediante la creación y apoyo de proyectos locales sobre el terreno. En un lugar de la vida colabora con una organización local para poder llegar de forma más directa a la población. Se trata de Basic Health Development Program (Bhsdp), organización sin ánimo de lucro, formalmente establecida y que se encuentra registrada en la Oficina de Administración del Distrito Nuwakot, así como en el Consejo de Bienestar Social y la Oficina de Impuestos Internos, en Nepal.

En Nepal, la salud reproductiva de la mujer está en una situación precaria. Las principales causas de esta precariedad son múltiples. Entre ellas están el matrimonio precoz, la nutrición inadecuada, los embarazos a temprana edad, la multiparidad, la falta de revisiones regladas durante el embarazo, partos no planificados y en malas condiciones higiénicas, la administración irregular de vacunas y dificultad en el acceso a los servicios de salud. Todo ello contribuye al aumento de la morbimortalidad en mujeres embarazadas y recién nacidos.

El informe anual de los Servicios de Salud de Nepal refleja que el estado de salud de la mujer embarazada y los neonatos del distrito de Nuwakot es bastante malo, sin embargo, la realidad de los habitantes de las aldeas sugiere que la situación es aún peor. El programa de maternidad sin riesgo adoptado por el gobierno no abarca por completo a las mujeres de los sectores rurales.

Las estadísticas muestran que, de 100.000 nacidos vivos, 271 mujeres mueren durante el parto y que la tasa de mortalidad neonatal es de 27,9 por cada 1.000 habitantes. En general, las mujeres de las áreas rurales se enfrentan a la amarga realidad de tener que dar a luz a sus bebés en un lugar inadecuado y sin la asistencia de profesionales de la salud debidamente capacitados. Según el informe publicado en 2016, el 43% de las mujeres en Nepal dan a luz en su propia casa. La mayoría de este porcentaje corresponde a casos en zonas rurales de difícil acceso debido a su orografía montañosa.

La mayoría de las mujeres (aproximadamente el 65%) no se someten a un control del embarazo. Las razones son las dificultades de acceso al Centro de Salud, las numerosas responsabilidades, laborales y domésticas, y la falta de profesionales con un perfil apropiado para atenderlas en el Centro de Salud.

Objetivos del proyecto

El festival del 8 de noviembre, pretende apoyar la consecución de los objetivos de este proyecto para las mujeres embarazadas. Esos objetivos pasan por reducir la mortalidad materna y neonatal; aumentar el número de partos atendidos en condiciones sanitarias óptimas por profesionales capacitados; y concienciar mediante “movilizadores comunitarios de salud” a la población diana sobre la importancia de los cuidados y controles higiénico-sanitarios durante el embarazo, parto y puerperio.

Actividades y logros.

Para lograr los fines del proyecto, se tendrán que llevar a cabo una serie de planes y estrategias en las distintas zonas del distrito sanitario que implican la creación de grupos de madres para recibir educación para la salud en el embarazo, parto y puerperio. Además, se han de organizar clínicas ambulantes para dar, una vez al mes, educación para la salud en el embarazo, parto y puerperio.

También, será necesario informar a las mujeres embarazadas de la pertinencia de la atención al parto en el Centro de Salud y proporcionar información sobre servicios adicionales, como planificación familiar, vacunación, etc. A todo esto, se une el desarrollo de programas de nutrición destinados principalmente a las mujeres que padecen déficits nutricionales (dos veces al mes en cada zona del área sanitaria), y por último, organizar un programa de salud escolar para concienciar sobre educación sexual y salud reproductiva (cada tres meses).

Personal y Equipo necesario

Para llevar a cabo todo este programa es necesario la contratación de una matrona (a tiempo completo), un ginecólogo (para realizar revisiones a las mujeres embarazadas cada dos meses), movilizadores comunitarios de salud (10 personas, actividades llevadas a cabo al menos 2 veces al mes), transporte del personal y del equipo sanitario interviniente, e instrumental, medicamentos y suplementos nutricionales, etcétera.