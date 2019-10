Valbuena: “Si por mí fuera, no autorizaría Fonsalía”

“Si de mí dependiera, el puerto de Fonsalía no tendría autorización ambiental”, así de claro y rotundo se expresa José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica de un Gobierno de Canarias que se ha mostrado favorable a la construcción de ese puerto deportivo-comercial en Guía de Isora, dentro de la franja ZEC (Zona de Especial Conservación) de la Red Natura 2000.

“Las grandes infraestructuras en Canarias, sobre todas aquellas que lleven décadas sin desarrollarse, deben ser reconsideradas”, señala el consejero, “en el caso concreto del puerto de Fonsalía -prosigue- se dice que tiene la autorización ambiental aprobada, pero eso es jugar con trampa. Cuando uno lee la autorización ambiental, con 25 condicionantes, donde en cinco de ellos se dice que hay que estudiar el tráfico marino sobre la afección a todo tipo de especies, desde delfines molares a tortugas, no se sustenta la autorización. Además se dice que hasta que que no estén resueltos esos condicionantes no será efectiva la autorización de impacto ambiental. Si de mí dependiese yo no daría esa autorización porque no tenemos los datos suficientes, por lo tanto estamos engañándonos. Tiene el impacto ambiental aprobado, sí, pero tiene 25 condicionantes.Eso me recuerda lo que me decía un profesor en mi etapa de estudiante: están todos aprobados, a partir de hoy depende de ustedes si mantienen el aprobado o suspenden”.

Valbuena destaca la gran diversidad marina que hay en la franja marina Rasca-Teno, “por lo tanto lo que tenemos que hacer -dice el consejero- son informes oficiales, y ya tenemos estudios que hablan que la disminución de la colonia de calderones y ahora mismo tenemos bloqueada, por Costas y el Ministerio de Transición Ecológica, la actividad de las motos de agua, con la que estoy de acuerdo, para proteger esa gran diversidad marina. Por eso es muy complicado, al día de hoy, decir que el puerto de Fonsalía puede salir cuando está situado en uno de los entornos marinos más ricos de Tenerife. No podemos decir que la infraestructura está aprobada, cuando tiene 25 condicionantes, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Transición Ecológica, hablar de que el puerto está aprobado es engañarnos”.

Ley de Cambio Climático

Espacios naturales como la el barranco Masca serán regulados para controlar la masificación de visitantes y de vehículos, como ya se hace en la punta de Teno, desde la etapa de Valbuena de consejero insular de Medio Ambiente. “Los espacios naturales de Canarias -afirma- exigen regulaciones. La Ley de Cambio Climático va a ser una ley de tipo normativo, no solo para hablar del cambio de clima. Si queremos conciliar nuestro día a día con los espacios naturales como Masca, tenemos que regularlo, porque la presión sobre los mismos es sencillamente insostenible”.

El problema el agua

Valbuena mantiene, ahora desde el Gobierno, como antes del Cabildo de Tenerife, una carrera por mejorar las infraestructuras hidrológicas. Ya avisó en su día de las pérdidas de agua en las obsoletas redes municipales, un asunto destacado ayer en DIARIO DE AVISOS. “Uno de los efectos asociados al cambio climático -señala- es la escasez del agua. Cada vez llueve menos menos en Canarias y no se están recargando los acuíferos como otros años y si a eso le sumamos que tenemos un problema importante con la pérdida del 67% del agua en las redes municipales, es la de ecuación perfecta para tener una verdadera situación de alarma y esto exige una medida por parte de los ayuntamientos. Alabo el trabajo del Cabildo, pero los ayuntamientos deben renovar la red de abastecimiento, y más tarde o más temprano tenemos que abrir un debate sobre el agua”.

Sobre este asunto, la construcción de depuradoras, como la que se está haciendo en el Valle de Güímar, debe ir aparejada a las obras de la red de saneamiento municipal, señala José Antonio Valbuena, que recuerda que “esas obras se deberían ir haciendo de manera compactada a la depuradora, con el dinero de Cooperación Municipal. Las grandes infraestructuras que tiene que hacer Canarias en el futuro están ligadas al ciclo de agua, no solo a la depuración de aguas, sino también una red de desaladoras. Estamos esperando que pasen las próximas elecciones y se forme un Gobierno para poder disponer de la financiación de las grandes infraestructuras hidráulicas que Canarias necesita. Ya hemos empezado a hablar con Aquagest, una empresa estatal especializada en estas grandes obras, y en Tenerife ya hay proyectos, pero los municipios deben colaborar, y a este tipo de inversiones, que son las llamadas inversiones financieramente sostenibles, pueden dedicar esos remanentes positivos, esos dineros que tienen en los bancos”.

El cero energético

La Consejería de Transición Ecológica está a la espera de los informes de los técnicos para elevar multa a Red Eléctrica Española -puede ir de 6 a 600 millones de euros- por el cero energético del 30 de septiembre en Tenerife. “Ya tenemos los informes de REE y Endesa y recibirán el nuestro para que puedan presentar alegarciones”, explicó el consejero, que aún no se atreve a dar una explicación de lo sucedido aquel día en una subestación de REE en Granadilla, que desencadenó desde las 13 horas un corte de luz general en Tenerife que se fue recuperando poco a poco hasta las diez y media de la noche.