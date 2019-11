Anatomía de un escándalo

En dos semanas, de la primera página del DIARIO DE AVISOS a la Fiscalía Anticorrupción. Fue el martes 29 de octubre cuando este periódico informó por primera vez sobre las presuntas irregularidades detectadas en el expediente de contratación del concierto ofrecido por el artista dominicano Juan Luis Guerra a cuenta del Carnaval de Día. Pasado mañana, martes 12 de noviembre, es el día elegido por el concejal de Izquierda Unida y líder de Unidas Podemos en la capital tinerfeña, Ramón Trujillo, para cumplir con el anuncio que hizo durante la Comisión de Control municipal celebrada el pasado jueves y presentar una denuncia sobre estos hechos ante el departamento que, en la provincia tinerfeña, comanda la fiscal María Farnés. Este es un resumen de lo acaecido.

El concierto

Sirva como preámbulo recordar que fue el pasado 9 de marzo cuando Juan Luis Guerra ofreció un espectáculo que fue publicitado entonces como gratuito, cuando realmente le costó más de medio millón de euros a los vecinos de la capital tinerfeña. Semejante desembolso se produjo a dos meses y medio vista de unas elecciones municipales que, finalmente, le costaron la Alcaldía a Coalición Canaria, por entonces en el poder del Ayuntamiento santacrucero. Aunque se inflaran las cifras de asistencia al mismo en el burdo afán de superar la histórica cita de Celia Cruz con el Carnaval capitalino, lo cierto es que fue un éxito de público, si bien desde el equipo de gobierno actual (conformado por PSOE y Ciudadanos) se han expresado dudas acerca de si se adoptaron las medidas de seguridad suficientes para semejante aglomeración en esa parte del recinto acotado para las principales fiestas de la ciudad.

las dudas

Gracias a las investigaciones periodísticas, lideradas por DIARIO DE AVISOS y Canarias Ahora, se sabe con certeza que hay una duplicidad de expedientes, uno a nombre de un particular, Alfredo Moré Silva (exbailarín del Tropicana afincado en Tenerife que regenta una academia de salsa en La Cuesta), y otro a nombre de Radio Club Canarias. Finalmente, se adjudicó a Moré Silva sin publicidad y por vía de urgencia, a pesar de que no consta en el expediente oficial que ni este particular ni Radio Club Canarias acreditasen adecuadamente estar en posesión de la “exclusividad artística” del artista dominicano. También se sabe que hay un desfase de unos 88.000 euros entre lo previsto y lo que finalmente se pagó, así como se abonaron otros 63.000 euros por el concepto “gestión y coordinación artística”. Otra de las dudas generadas por este expediente radica en que la mitad de lo acordado (un cuarto de millón de euros) se pagó por anticipado (casi un mes antes del concierto) sin que conste que se aportasen las facturas de los gastos por el desplazamiento del artista y similares, tal y como estaba estipulado en el pliego de esta contratación. Una cuestión más que sigue sin explicarse es por qué figura en el expediente como acreditación de solvencia económica a favor de Moré Silva una carta firmada por la directora de Radio Club Canarias, Lourdes Santana, en la que se limita a recordar otros espectáculos llevados a cabo por dicho bailarín “por cuenta de” Radio Club, en expresión literal extraída de dicha misiva.

Lo confirmado

Gracias al exgerente del Organismo de Fiestas capitalino, José Ángel Alonso, sabemos de la existencia de la duplicidad de expedientes, por cuanto se lo entregó él mismo a Canarias Ahora. Por su parte, la exconcejal de Fiestas Gladis de León (CC), habló desde el primer momento de “un error humano” para justificar dicha duplicidad. Por su parte, sabemos a través de declaraciones públicas realizadas por el segundo teniente de alcalde, José Ángel Martín (PSOE), y de lo manifestado por el actual concejal de Fiestas, Andrés Martín Casanova (PSOE) que, efectivamente, en el expediente no figuran certificaciones tan esenciales como la aludida “exclusividad artística” o las facturas preceptivas que justifican abonar a Moré Silva el primer cuarto de millón de euros. DIARIO DE AVISOS ha publicado otros documentos que pueden ser relevantes para la investigación, como la carta firmada por el propio Moré asegurando estar en posesión de dicha “exclusividad artística” (una mera declaración de la parte interesada sin los efectos jurídicos perseguidos, según los juristas consultados) o la ya citada misiva de Lourdes Santana en favor de la solvencia económica de Moré.

los responsables

Además de las alusiones, ya comentadas, de Gladis de León y José Ángel Alonso al “error humano”, desde Coalición Canaria se ha expresado su plena confianza en la legalidad de todo el expediente, y para reforzar dicho argumento aseguran que está avalado por el, entonces, interventor municipal y el secretario municipal. Lo cierto es que, tal y como se dispone en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril y por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, la fiscalización que se aplicó al expediente de Juan Luis Guerra en el momento de su tramitación se limitó a cuestiones básicas del mismo, siendo el momento de controlar la legalidad del mismo en su totalidad al siguiente ejercicio.

Las investigaciones

Gracias al citado concejal de Izquierda Unida/Unidas Podemos en la capital tinerfeña, Ramón Trujillo, el expediente llegará pasado mañana a manos de la Fiscalía Anticorrupción, lo que permitirá salir de dudas sobre el mismo en cuanto los representantes de este Ministerio Público tengan el tiempo necesario de revisar el mismo. Por parte del Ayuntamiento capitalino, fue la propia alcaldesa santacrucera, Patricia Hernández, quien adelantó su interés en abrir una investigación interna tras saber sobre estas presuntas irregularidades a través de DIARIO DE AVISOS. De dicha intención, se ha pasado a los hechos, y ha sido el concejal de Hacienda, Recursos Humanos y Patrimonio, José Sabaté (PSOE), quien ha designado a uno de los habilitados nacionales con los que cuenta este Ayuntamiento, Francisco Clavijo (Oficial Mayor), como instructor de un expediente de información reservada. Fuentes del propio gobierno local confiaron en su día a este periódico que creen que los trabajos de Francisco Clavijo (revisar todo el expediente, entrevistarse con los funcionarios intervinientes y elaborar un informe de conclusiones) estén terminados antes de un mes de comenzar los mismos, sobre lo que, por ahora, no hay constancia oficial de que ello haya ocurrido.