Antonio González, el ‘Luis Molowny’ de la UDG Tenerife

El entrenador tinerfeño Antonio González, curtido en mil y una batallas, cogió hace unas semanas las riendas de la UDG Tenerife B tras la destitución de Enrique Castro. El entrenador capitalino, que desempeña las labores de coordinador, es el Luis Molowny de la UDG Tenerife, ya que siempre que es requerido por la directiva se sienta en el banquillo. Recordamos que el técnico tinerfeño Luis Molowny cogía las riendas del Real Madrid cuando el entrenador de turno era destituido por la directiva.

El curso pasado, tras lo acontecido con Toni Ayala, González dirigió al primer equipo durante tres partidos hasta que llegó Pier Cherubino. Días pasados el técnico tinerfeño se enfundó de nuevo el chándal con el objetivo de enderezar el rumbo de la UDG Tenerife B. “Soy un hombre del club. Estoy a disposición de lo que marque la entidad. Fui uno de los fundadores de este proyecto y lógicamente todo lo que sea ayudar y aportar mi experiencia, lo haré por el bien del club”.

El filial, que solo había ganado el primer partido ante el Tacuense (3-0), llevaba siete jornadas seguidas sin ganar hasta que el pasado domingo llegó la segunda victoria, tras ganar en tierras cordobesas al CD Pozoalbense (3-4), en un dramático encuentro que se resolvió en el tiempo de prolongación. Al tratarse de un equipo tan joven, esa manera de lograr el triunfo debe influir de manera positiva en el estado anímico de cara al trabajo diario.

“Todas las cosas que vamos proponiendo al grupo son más fiables si vienen acompañadas con triunfos. Hay que tener en cuenta que son chicas muy jóvenes que están aún en período de formación”.

Como decíamos en la introducción, Antonio González también desempeña las funciones de coordinador del club. Hace unas semanas hubo una especie de motín de la plantilla del primer equipo por estar en desacuerdo con algunas decisiones de su entrenador David Amaral, que afortunadamente pasaron, aparentemente, a mejor vida. “No son situaciones agradables, pero esto es fútbol y siempre se viven buenos y malos momentos. Todo tiene solución. A día de hoy, la situación está tranquila y mejor, y estoy seguro que los dos equipos irán de menos a más en lo que resta de temporada”.

Otro de los temas candentes en el fútbol femenino es la más que probable huelga que harán a partir de este fin de semana, y con carácter indefinido, las jugadoras de la Primera Iberdrola al no llegarse a un acuerdo con el convenio colectivo. Si no hay un milagro de aquí al fin de semana, la UDG Tenerife viajará hasta Barcelona para jugar frente al Español, pero no saltarán al terreno de juego a disputar el partido. “Respetamos la decisión de las futbolistas, pero no hay que olvidar que el fútbol femenino aún está en pañales, y los avances se tienen que hacer poco a poco. Quedan pocos días por delante, pero tengo fe en que la huelga se desbloquee y haya fútbol este fin de semana, deseó Antonio González, coordinador y entrenador de la UDG Tenerife.