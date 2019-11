Conviértete en corredor de trail o de OCR con ‘The On Team’

La primera experiencia de The On Team fue una de las grandes innovaciones que puso en práctica Reventón Fred. Olsen Express 2019. En el año de su décimo aniversario, la carrera palmera añade nuevos alicientes a este programa de adecuación física y nutricional dirigido a todos aquellos y aquellas que deseen adentrarse en el mundo del trail y de las pruebas OCR.

Reventón Fred. Olsen Express busca, de nuevo, a seis personas que aún no saben que llevan un corredor o una corredora dentro. Las únicas condiciones que hay que cumplir para formar parte de The On Team son tener cumplidos los 18 años, residir en las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria y, por encima de todo, no ser un deportista iniciado.

Desde el 13 de noviembre y hasta el 29 del mismo mes, la organización recabará las solicitudes que llegarán a través del formulario habilitado en la web de la prueba. Un comité coordinado por la dirección de Reventón seleccionará a los aspirantes. Resultarán elegidos un corredor y una corredora de La Palma, otros dos de Tenerife y otro par de Gran Canaria, que son las Islas en las que se desarrolla este concurso. Para el entrenamiento de los corredores se han escogido los siguientes centros de preparación funcional: en La Palma, Forus Balta Vida (Breña Alta); en Tenerife, en Hara Sport Center (Santa Úrsula) y en Gran Canaria, Runhábitat (Las Palmas de Gran Canaria) y Ultimate OCR, centro donde los participantes se prepararán específicamente la prueba de obstáculos.

El domingo 1 de diciembre se conocerán los elegidos. Durante los siguientes tres meses, a partir del 9 de diciembre, cada deportistas dará lo mejor que lleva dentro para el 29 de marzo estar en condiciones de afrontar la Reventón OCR, la carrera de obstáculos que nace en 2020, coincidiendo con el cumpleaños de Reventón, y que dentro de muy poco abrirá su plazo de inscripciones, y el 4 de abril de 2020 la Reventón Trail en su modalidad Sprint, ideal para los principiantes.

Este programa se desarrollará en dos sesiones semanales, como mínimo, que tendrán lugar en cada uno de los centros deportivos adscritos, más los entrenamientos exteriores que marquen los preparadores. En ellos las personas afortunadas recibirán pautas de entrenamiento físicas, de carrera y nutricional por parte de los responsables del programa en el centro. “Uno de los momentos más emotivos de la pasada edición fue la llegada de los corredores que formaron parte de la primera edición de The On Team. Detrás de cada uno de ellos había una historia de superación detrás y este año queremos potenciar esta parte humana de Reventón. Al mismo tiempo promovemos los hábitos de vida saludables, tanto a nivel físico como nutricional y el deporte y la montaña son herramientas perfectas para lograrlo”, asegura Luis González, director técnico de Reventón Fred. Olsen Express.

La preparación de los elegidos será narrada en la TV Canaria a través de la emisión en Macaronesia Sport, programa de dicha cadena. En cuatro programas, los concursantes narrarán y mostrarán los avances que vayan haciendo durante los meses de preparación. De igual manera, las redes sociales servirán de altavoz para estos seis guerreros.

La Subida a Las Estrellas se queda sin dorsales

Después de que la modalidad reina de Reventón Fred. Olsen Express colgara el cartel de no hay dorsales disponibles, ahora le toca el turno a la Subida a Las Estrellas, la prueba vertical de El Paso y el primer evento deportivo que tiene la certificación de la Fundación Starlight. Esta modalidad cumple su tercera edición y destaca por celebrarse en horario nocturno, renunciando a la iluminación artificial durante su recorrido y atenuando las luminarias en las zonas de salida y meta. “Los corredores y los aficionados han comprendido el simbolismo de la Subida a las Estrellas. Tiene una mística especial, refleja perfectamente nuestra apuesta por el binomio cielo – montaña de El Paso, nuestra colaboración con la Fundación Starlight y, además, es un espectáculo subir bajo las estrellas el tramo que nos da nombre. Además, es un evento muy familiar. Tanto organizadores como corredores nos identificamos con la Subida. Ése ha sido su éxito y por eso cerramos inscripciones tan pronto”, explica Samuel González, director de comunicación y marketing de Reventón.

Las pruebas restantes (Sprint y Classic) superan el 80% de ocupación y también completarán su cupo en un tiempo récord. La próxima edición de Reventón Trail Fred.Olsen Express se celebrará el cuatro de abril de 2020 a las 16:00 horas y las inscripciones están operativas en la página web www.reventontrailelpaso.com.