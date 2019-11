Dos líderes mundiales, los presidentes de China y Rusia, aterrizan en Tenerife

Tenerife recibe hoy, entre la gran expectación de la comunidad china y de otros curiosos, la visita del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. El mandatario llega a la Isla a las 7 y media de la tarde, acompañado de su esposa, Peng Liyuan, para disfrutar de unos días de ocio. Está previsto que el matrimonio se hospede esta noche en un hotel de lujo del municipio de Guía de Isora para cumplir mañana su deseo de visitar el Parque Nacional del Teide.

El presidente Xi será recibido al pie de la escalera de su avión, un Boeing 747, por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. El encuentro se producirá en el aeropuerto Tenerife Sur, momentos antes de que el dirigente chino se dirija al hotel de cinco estrellas, Ritz Carlton Abama.

El recorrido del mandatario producirá retenciones de tráfico desde el aeropuerto hasta Adeje a partir de las 19:30 horas de hoy, según informó ayer en un comunicado la subdelegación del Gobierno. Unos colapsos que se suman a los del Rallye Isla de Tenerife, que también provocará modificaciones por el cierre de carreteras.

Después de encontrarse con el presidente Xi, Torres viajará este domingo a Bruselas con motivo de una reunión sobre las Regiones Ultraperiféricas que se prolongará hasta el martes de la próxima semana. Al presidente del Gobierno regional le acompañará el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

Parque nacional

Será en el mediodía de mañana cuando el mandatario asiático visite el Teide. La decisión de conocer el Parque Nacional responde, según fuentes bien informadas, al “capricho” de Jinping de pasar por el volcán, lo que responde a una tradición de los presidentes del país asiático, como Hu Jintao en 2012 y Jiang Zemin en los años 2001 y 2003. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, se encontrará con Xi Jinping en el Teide.

Con motivo de esta visita, la Corporación insular informó ayer en un comunicado que por motivos de seguridad, el acceso al Parque Nacional por el sur permanecerá cerrado desde las 14:000h hasta las 17:00h de mañana, mientras que el acceso por la zona norte se mantendrá abierto. Asimismo, habrá nuevas retenciones de tráfico en la TF-1, en el cruce de Armeñime en dirección al aeropuerto Tenerife Sur.

XI Cumbre del BRICS

La visita privada del mandatario se produce después de su presencia en la XI Cumbre del BRICS, un bloque de mercados emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica celebrado durante el miércoles y jueves de esta semana.

Gran expectación

El revuelo generado por la visita del líder oriental ha llegado hasta la comunidad china en la Isla. Pese al intento de diferentes grupos empresariales asiáticos, Jinping no realizará ningún encuentro en materia comercial con representantes del sector en la Isla. Asimismo, fuentes cercanas a la organización de la visita informaron de que una delegación del país se encuentra desde anoche alojada en el hotel Ritz Carlton Abama, a la espera de la llegada del presidente y rodeados de grandes medidas de seguridad. En Tenerife descansaban desde anoche el embajador chino en Madrid y los cónsules de diferentes ciudades españolas. La presencia del presidente Xi tiene implicaciones políticas, turísticas y comerciales. No solo porque se produce tras la visita del dirigente chino a Brasil por la XI Cumbre del BRICS, sino porque tiene lugar en plena negociación entre Estados Unidos y China para tratar de acabar con la guerra comercial que ambos mantienen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó esta semana que todavía no hay un acuerdo cerrado sobre una eventual retirada de los aranceles impuestos por estos dos países y dejó entrever que no serían eliminados por completo. La opción que estos días cobra más fuerza es que se suspendan aquellos aranceles que entrarían en vigor en el plazo de un mes.

Respecto a las implicaciones comerciales de la visita del presidente Xi, la Zona Empresarial Canaria (ZEC) y el Gobierno de Canarias se reunieron el pasado julio para de impulsar las relaciones con China. Cabe recordar que la participación de España en la Ruta de la Seda, un plan de infraestructuras marítimas que buscan conectar China con Europa, se ha debatido en diferentes ocasiones. La última vez fue en noviembre de 2018, cuando el Gobierno español declinó unirse a esta ruta.

repercusión

La visita del dirigente chino tendrá influencia sobre todo, en el turismo. Carla Flores, la primera guía turística acreditada en Canarias con el idioma chino, asegura que “el turismo al que estamos acostumbrados en esta comunidad no se caracteriza por ser de origen chino y apenas tiene importancia suficiente para contabilizarlo y realizar estudios”. Por ello, expone que la visita “pone a Canarias en la carrera para conseguir atraer a estos visitantes”.

En este sentido, Flores califica el evento de “positivo” y “buena señal para poner al Archipiélago en el mapa”. Según la guía, las Islas deben centrar sus esfuerzos en que los ciudadanos chinos conozcan el destino. Además, para conseguir este turismo, que califica “de calidad” respecto al de sol y playa, Flores considera que deberá planificarse con vistas al futuro la forma en la que llegan los turistas para así evitar impactos en el entorno.

Vladimir Putin vuelve a elegir el Reina Sofía para hacer escala tras la Cumbre del BRICS

El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó esta madrugada en Tenerife, en el Aeropuerto del Sur. Según fuentes bien informadas, el mandatario ruso permanecerá unas horas en la Isla, desconociéndose si se alojará en algún hotel o, como en su anterior escala, el pasado mes de diciembre, permanecerá en su avión antes de reanudar el viaje hacia su país.

Sin embargo, todo hace suponer que el presidente ruso no contempla ninguna agenda privada, dado que no ha trascendido ningún encuentro formal con las autoridades locales ni aspectos relativos a su desplazamiento en la Isla.

Putin procede de Brasil, donde tuvo la oportunidad de entrevistarse con el presidente chino Xi Jinping, tras un encuentro entre líderes de la XI Cumbre del BRICS. El mandatario chino también ha elegido Tenerife para hacer escala después de este evento, aunque en su caso, se espera que se hospede en la Isla hasta el próximo domingo, aprovechando para hacer actividades de carácter privado como una visita al Parque Nacional del Teide.

Segunda vez que hace escala en Tenerife

Hasta media docena de aviones rusos operaron en diciembre de 2018 en las pistas del aeropuerto Tenerife Sur, con motivo de la visita realizada a la Isla por el presidente de este país, Vladímir Putin. Como ocurre en esta ocasión, el año pasado Putin también escogió Tenerife para hacer escala, aunque aquella vez fue en su viaje de regreso a Moscú procedente de Buenos Aires, donde asistió a la Cumbre del G20.

El dirigente no pisó la terminal y permaneció unas horas a bordo del avión presidencial, el Ilyushin 96-300, una fortaleza aérea de fuselaje ancho impulsada por cuatro reactores, con autonomía para 11.500 kilómetros y dotada de los máximos sistemas de seguridad. Precisamente por seguridad, en los viajes que realiza el líder mundial suelen movilizarse varias aeronaves similares. La escala técnica en el sur de la Isla estuvo rodeada de un gran secretismo.