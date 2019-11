El CD Mensajero quiere jugar el martes 17 de diciembre en el Rosendo Hernández ante el CD Tenerife

El sorteo de la Copa del Rey celebrado ayer en la Ciudad del Fútbol (Madrid) deparó una eliminatoria con mucho morbo, ya que CD Mensajero y CD Tenerife se medirán a un único partido en el feudo del cuadro palmero. Las fechas para esta primera ronda son las del 17, 18, 19 de diciembre.

Será la segunda vez que se midan ambos equipos en la Copa del Rey, ya que en 1987 tinerfeños y palmeros jugaron una eliminatoria a doble partido. En aquella ocasión, el Mensajero se impuso en el Silvestre Carrillo (3-2) , pero en la vuelta el conjunto blanquiazul entrenado por Martín Marrero goleó a su rival 6-0.

Ilusión

El vicepresidente del CD Mensajero, Guillermo Jiménez, valoró este emparejamiento entre su equipo y el representativo de la provincia. “La verdad es que ha caído muy bien. Si no nos toca un Primera con renombre prefería jugar ante el CD Tenerife o UD Las Palmas por aquello de la cercanía. Espero que sea un partido bonito, competiremos hasta donde podamos y que gane el mejor. Tenemos el factor campo a nuestro favor y un día malo lo puede tener cualquiera. Por lo tanto, nadie nos va a quitar la ilusión de soñar. Es lo bonito que tiene el fútbol, son once contra once y a lo largo de la historia reciente han habido muchas sorpresas”.

En cuanto la logística del partido, el dirigente mensajerista manifestó las intenciones del club palmero.

“No sabemos si el partido se jugará en el Silvestre Carrillo porque no hay luz artificial. Nos gustaría jugar en nuestro campo pero el horario tendría que ser el de las cuatro de la tarde. Por tanto, estamos valorando jugar en el Rosendo Hernández. La idea que tenemos es que el choque, si el CD Tenerife está de acuerdo, se juegue el martes 17 de diciembre a las 20.30 horas”.

Castellón-UD y Tamaraceite-Almería, otros cruces ‘canarios’

El Castellón-Las Palmas y el Tamaraceite-Almería son dos de los duelos más llamativos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará a partido único los días 17, 18 y 19 de diciembre, en los que también se registraron los emparejamientos entre equipos regionales y de Primera División: Intercity-Athletic Club, Melilla-Levante, Peña Azagresa-Celta de Vigo, El Palmar-Getafe, Becerril-Real Sociedad, Comillas-Villarreal,

Antoniano-Betis, Tolosa-Valladolid, El Álamo-Mallorca y Andorra-Leganés. En total hubo 55 emparejamientos quedando exento el Yeclano. Madrid, Barça, Atlético y Valencia no entran por la Supercopa.