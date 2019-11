Emoción y lágrimas en la gala de Gastronomía DIARIO DE AVISOS-Dorada especial

Emoción, contenida a veces y otras no, lágrimas, dedicatorias a los familiares, y reconocimientos públicos jalonaron la gala de entrega de los XXXIV Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS-Dorada Especial, que este año se celebró el pasado lunes en el recién remodelado Teatro de El Sauzal y que contó con el apadrinamiento de Juan Mari Arzak, el chef vasco más reconocido en todo el mundo.

La cita anual del Decano de Canarias con el mundo de la gastronomía volvió a constituir todo un éxito de asistentes que abarrotó el aforo del teatro y que luego, al aire libre, disfrutó del catering a cargo de Carlos Gamonal y El Aderno. Entre las autoridades se encontraban el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; el vicepresidente primero de la institución insular Enrique Arriaga; el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez; el de La Orotava, Francisco Linares y la primera teniente de alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio.

En esta edición el jurado, que preside José Luis Conde, decidió otorgar el Premio Manuel Iglesias a Teobaldo Méndez (El Aderno); Mención Especial al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria por su alianza con El Celler de Can Roca, con el que comparte valores como innovación, creatividad y espíritu de superación; Mejor Jefe de Cocina, Jorge Peñate; Mejor Restaurante, El Taller de Seve Díaz; Mejor Restaurante Canario, La Salamandra; Mejor Labor en Repostería, La Princesa Free Heart; Mejor Labor en Vinos, Victoria Torres; Mejor Labor en Sala, Jaquelin Rivero; Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía, ‘Me voy a comer el mundo’ de Verónica Zumalacárregui; Premio Cocina sin Combustión, Gyotaku; Premio Dorada Especial, Allende Restauración y la sorpresa de la noche, el Premio Especial del Jurado, a Félix Guío, maestro cervecero de profesión, por su trayectoria a la hora de promover la cultura cervecera en las Islas y por su trabajo continuado en la formación de alumnos

Los galardones los entrega la Fundación DIARIO DE AVISOS, que preside Teodora Fernández, quien recordó que el merecido reconocimiento que tienen estos premios se debe a tres valores fundamentales: una visión global que permite plantear la gastronomía tanto en el aspecto del disfrute como en la salud, la cultura y las relaciones sociales; la socialización, y el reconocimiento público a los grandes protagonistas del sector.

Teobaldo Méndez, Seve Díaz, Jaquelin Rivero, fueron quizás los que más sufrieron en el momento de la entrega de los galardones cuando apoyados en el atril intentaron articular unas palabras de agradecimiento. Alguno incluso tuvo que secarse las lágrimas y esforzarse a la hora de leer o improvisar su discurso.

< ► > Modesto Campos, vicepresidente de DIARIO DE AVISOS, entrega el premio a Teobaldo Méndez. Fotos: Fran Pallero y Sergio Méndez

ARZAK Y GUÍO

Uno de los momentos más emocionantes de la jornada se vivió cuando Juan Mari Arzak, acompañado de José Luis Conde, subió al escenario para entregar al premio Especial del Jurado a Félix Guío, que no sabía nada de su distinción. Arzak tras abrazarse con el galardonado dijo: “Os digo de corazón a todos los premiados y organizadores que esto me ha parecido precioso y mágico”.

Destacable también fue la actuación del conjunto musical Ruts & La Isla Music, que fue muy aplaudida por el público con sus particulares versiones de El Manisero, Red red wine o La sopa fría. El dúo Piedra Pómez, que envío un vídeo al no poder estar presente en la sala, y Matías Alonso, que interpretó al rey emérito, pusieron la nota de humor a esta gala.

Los patrocinadores de esta XXXIV edición son Dorada, los ayuntamientos de El Sauzal y Adeje, Gestión del Medio Rural Canarias, Cabildo de Tenerife, Philip Morris, Jesumán, Hiperdino, Autoridad Portuaria, Cajamar, Torres Canarias, e Iberostar, mientras que como entidades colaboradoras figuran Grupo Gamonal y Fuente Alta.

LA GASTRONOMÍA ABARROTA EL REMODELADO TEATRO DE EL SAUZAL

Los XXXIV premios de Gastronomía DIARIO DE AVISOS-Dorada Especial cambiaron este año de escenario. Esta vez se celebró en un recinto inaugurado este año como es el Teatro de El Sauzal, anexo al Ayuntamiento, que se abarrotó de público. Su aire renovado combinó a la perfección con una producción impecable a cargo de Report Line del grupo Plató del Atlántico, editor de DIARIO DE AVISOS.