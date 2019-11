Me comprometió Francis, alcalde de Icod de los Vinos, para valorar la Fiesta de San Andrés, el 28 de noviembre, cuando abren las bodegas al vino nuevo. La sociabilidad del vino la pongo bajo el influjo de su escudo de 1921, donde están los símbolos del municipio. Bajo dos cuadrantes, sus dos figuras tótem, el “Theyde y el Drago de Ycod”. Con los cuatro menceyes guanches que sostienen la corona real, conjunción de los mundos guanche y español. En la bordura, “ocho racimos de uvas de oro”. De manera que Icod tiene el monte más alto de España, su árbol más longevo y su mejor “vino de oro”. Compromiso soportado por sus ciudadanos, quienes responden a la lógica del número ocho. Bajo ella, los icodenses son equilibrados, trabajadores y autosuficientes. Son habilidosos, ingeniosos y confiados en lo que hacen. Virtudes todas ellas necesarias para hacer un buen vino. Señalo dos dichos locales que definen a los icodenses . Con el primero valoramos su sentido del negocio, “pasos cortos, vista larga y mucha mala leche”, que no es otra que la que señalan las actuales escuelas de negocio como “actuar localmente y pensar globalmente”, los de Icod lo mejoran. El segundo dice que “la gente de Icod es el diablo”, no ya por los diablos de las Angustias y su Librea de diablos y diablas, como por aceptar y mejor presumir de lo que sus hijos son capaces. Desparramados por el mundo encontramos icodenses, que como dice el dicho ”son el diablo”, siempre establecen complicidad con sus orígenes. El apellido de “los Vinos” de Icod fue aprobado en 1949 en Madrid por el ministro de Gobernación palmero Blas Pérez, a iniciativa de la corporación de don Julio Arencibia Montesdeoca, por su Ayuntamiento donde seguían incorporados descendientes de los Gutiérrez que ya firmaron en 1916 la compra del Drago por el Ayuntamiento a doña Guillermina Fajardo. Descendiente es el poeta Emeterio Gutiérrez Albelo, cuya obra Poesía Surrealista, fue publicada en el periodo en que llegó a dirigir Gaceta de Arte (1931–1936), con Eduardo Westherdal, que en 1935 trajo a Tenerife la Expo Surrealista, con André Bretón y Óscar Domínguez. Bajo el Drago se celebraban las Fiestas del Arte y su referente en los vinos. He visto que, en los más de 8.000 municipios de España, solo siete con Icod, llevan el nombre de Vino. Los seis restantes en la comarca de Zamora de la Tierra del Vino, hoy D.O. Toro, donde se encuentra el pueblo de Sanzoles del Vino, donde nació mi padre, con abuela y bisabuelo viticultores y bodegueros. Llegó a Tenerife en el año 1949 y desde 1950, tuvo viñedo y bodega, cuya herencia hemos actualizado en Frontos. En Icod de los Vinos empiezo saludando, a los representantes de las juntas directivas de la DOP Ycoden-Daute-Isora, de la DOP Islas Canarias y de Avibo, el Canary Wine, que hago expresa en su presidente Guillermo Caldentey. El recuerdo al viticultor y bodeguero de Viña Zanata en La Guancha, Pedro Pérez , que tanto hizo por el vino. Y a los bodegueros y viticultores locales de Icod, vinos locales sin D.O., que este año representa Eleuterio Chávez Luis, de Buen Paso. Donde sobre una viña de unas dos hectáreas, hace con varietales locales vinos tintos y blancos. Le dije al alcalde que no hablo de vinos que no haya probado, por lo que visitamos a Eleuterio hace unos días. Hoy los problemas principales del vino están ligados al cambio climático, al “vino y la salud” y al “vino como alimento”. En Canarias, la prioridad es la viticultura, el eslabón más importante y débil de la cadena, donde el vino en D.O. debe pasar de 4.200 hectáreas a 10.000 hectáreas, actualizando su régimen Posei. Aquí es esencial el papel de los locales, donde Eleuterio no es solo “jardinero del territorio”, es responsable del paisaje y medioambiente del turismo y mejora la cadena de valor del vino, cuando añade como hoy cultura y sociedad. Como alguien decía, “el vino prospera en ambientes liberales y cristianos”. Así que “viva San Andrés”.