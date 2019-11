Miguel, el vendedor de la ONCE que llevaba 10 días muerto en un quiosco

El cadáver de un vendedor de cupones de la ONCE, cuya familia había denunciado su desaparición el pasado 25 de octubre, fue encontrado en el interior de un quiosco de venta en Madrid a primeros de noviembre y se sospecha que llevaba diez días muerto.

El cuerpo sin vida del vendedor, Miguel Rodríguez, fue localizado por el servicio de limpieza de la compañía la noche del 4 al 5 de noviembre en el interior del quiosco ubicado en el número 26 de la calle Hilarión Eslava.

Desde ONCE han confirmado la localización del cadáver descubierto por una trabajadora de limpieza y han apuntado que colaboraron con la familia cuando denunció la desaparición. No obstante, desde la entidad han señalado que no se puede aportar más información hasta que culmine la investigación para esclarecer el fallecimiento.

