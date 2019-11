Nazaret Darias: “El fútbol sigue siendo un deporte muy machista, aunque cueste reconocerlo”

Mujer y representante de jugadores de fútbol. Extraña combinación aún, a pesar del momento en el que nos encontramos. Nazaret Darias González (Tenerife, 1985) está metida en un mundo de hombres con la firme intención de cambiarlo. Denuncia que en el fútbol sigue habiendo mucho machismo y que hay muchos hombres que no toleran de buen grado que las mujeres sepan más del deporte rey que ellos. Nazaret quiere cambiar eso y triunfar en esta profesión. Ella quiere ser la próxima Jorge Mendes.

-Antes de ser representante, fuiste jugadora.

“Sí, así fue, en un equipo de La Gomera. Luego fui creciendo y te iban diciendo que era una machona y que solo me gustaba lo de los machos. Lo acabé dejando, pero era lo que me apasionaba. En el tema de la representación me metí hace años por casualidad, por unos amigos del CD Tenerife. Les escuchaba conversaciones en las que hablaban de lo que hacían sus representantes y siempre eran comentarios negativos. Me picó la curiosidad. Busqué en internet de cómo ser agente FIFA y me metí en ello, pero lo llegué a dejar porque es muy complicado siendo mujer. Me encontré con muchas cosas que no venían a cuento y que no tenían nada que ver con lo que es el fútbol. Psicológicamente me llegaron a afectar y lo acabé dejando. Ahora, por varias cuestiones, he vuelto y la vida me ha puesto al lado de los hermanos Pogba, Mathias y Florentin. Ellos son los que me brindan la oportunidad de estar aquí de nuevo y militando en una empresa que tiene sedes en todos los países. Esa empresa apuesta por mí y espera que el día de mañana sea una referente a nivel nacional y canario”.

-¿Cómo surge el contacto con los hermanos de Paul Pogba?

“Surge cuando coincido en Madrid con Erik Depolo, representante de Florentin Pogba, hermano de Paul. Hablamos de muchos temas y me propone trabajar con él. Me brindó la posibilidad de trabajar con los hermanos Pogba y eso era lo que necesitaba a nivel mediático para relanzar mi carrera. A raíz de este contacto, ya me han llamado jugadores de Argentina, Chile, Uruguay y otros países. Espero que todo eso valga para ayudar al equipo de mi tierra, que es el CD Tenerife”.

-El mundo del fútbol sigue siendo muy machista?

“Sí. Me he encontrado con muchas dificultades por ser mujer. No te toman en serio por el simple hecho de ser mujer. Para muchos hombres no cabe en su cabeza que una mujer sepa más de fútbol que él. En España solo conozco a una mujer representante (Nuria Bermúdez). Cuando yo me saqué el título, era su época y todo el mundo me decía si me quería parecer a ella. Me molestaba la comparación, porque a ella la reconocían por otras cosas. Yo me he encontrado con directores deportivo y presidentes de clubes que quieren cerrar acuerdos cenando conmigo y a eso me niego. He cancelado acuerdos por este tipo de cosas. Anécdotas como estas he tenido veinte mil, como jugadores con los que he ido a reunirme pero en realidad buscaban otra cosa. Hay mucho machismo en el fútbol, aunque cueste reconocerlo y aceptarlo”.

-¿Porqué quieres trabajar con el CD Tenerife?

“Creo que es el salto que me falta para darme a conocer. Si coloco a un jugador en el primer equipo, los que vengan por detrás sabrán que yo puedo llevarles. Quiero aportar al equipo de mi tierra, a ese que voy a ver los domingos que juega en casa. Ya estoy en conversaciones con varios jugadores para representarles en el futuro”.

-¿Qué problema tiene el Tenerife para que no lleguen los resultados?

“Hay equipo y un buen proyecto. A López Garai lo conozco desde hace bastante y creo que sus ideas son buenas. Sé que en el vestuario gusta su estilo de juego, pero tiene que haber algún problema que no les deja avanzar. Hay cosas que reforzar en diciembre y Víctor Moreno ya está trabajando en ello”.

-¿Qué es prioritario reforzar en este mercado de invierno para el CD Tenerife?

“Conseguir gol. Más allá que haya errores individuales, que se trabajan en los entrenamientos para no cometerlos más, lo prioritario es conseguir más gol en el mercado de invierno. Hay que tener paciencia y esperar a que se acoplen todo lo que es nuevo”.

-¿Crees que es también una cuestión psicológica?

“Yo me he ido a tomar un café co un jugador del Tenerife y se ha venido abajo, literalmente. También forma parte del trabajo del representante el animarlo y el interesarse por todos los aspectos diarios del jugador. Hay que llamarlos a diario y mostrarles apoyo a diario. Hay agentes que llegan, firman y se van. Mi filosofía es opuesta a esa. Yo no me voy hasta que el jugador está acomodado y centrado en su trabajo. A los jugadores hay que mimarlos y cuidarlos, que se sientan respaldados”.

-¿Eso no les aleja de la realidad y los mete en una burbuja?

“Depende, eso va en la personalidad del jugador. Hay jugadores muy independientes y hay otros que sí necesitan más apoyo. Mi objetivo es que se sientan cómodos y sin preocupaciones. Tienen que estar centrados en lo que tienen que estar”.

-Vuelvo al tema anterior. ¿Con usted son más caprichosos por el mero hecho de ser mujer?

“Al contrario, empatizan más. Pero yo no soy de las que les cuentan que todo es bonito. Cuando terminan los partidos, les digo en lo que se equivocan. Me ven como una amiga que les entiende

-¿Los jugadores que más se implican con el club y con su entorno, son los que mejor rinden?

“Eso desde luego que es bueno y creo que a los jugadores del Tenerife les falta cercanía con los aficionados. Faltan detalles que acerquen a la plantilla con los seguidores. Sería bueno acercar al equipo.

-¿Dónde te ves de aquí a cinco años?

“Me veo siendo la próxima Jorge Mendes (risas). Ojalá sea así, pero necesito ese empuje, de colocar a un buen jugador en el primer equipo del CD Tenerife para dar ese salto”.