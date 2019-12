Agotadas las plazas para la San Silvestre Lagunera

Llega un año más la San Silvestre, que en esta ocasión alcanza la trigésimo octava edición. La última prueba deportiva del año en Canarias se disputará por las calles del casco histórico de La Laguna en la tarde-noche de este próximo lunes 31 de diciembre, a partir de las 18.00 horas. Los 3.200 dorsales disponibles se han agotado un año más antes del plazo previsto.

La carrera está organizada por el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna y cuenta con el patrocinio de Volkswagen Canarias, De La Laguna, Intersport, Fred Olsen y Coca Cola.

La tienda Intersport Los Rodeos fue el escenario elegido este año para el acto de presentación de la cita, que contó en la mañana de este viernes con la presencia de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y presidenta del OAD, Idaira Afonso; el coordinador de Eventos de Intersport Canarias, Alexander Rodríguez; el relaciones Institucionales de Coca Cola, Víctor Morales; y el gerente de Ventas en Volkswagen-Domingo Alonso Tenerife, Juan Carlos Estrada.

Precisamente Idaria Afonso comenzó agradeciendo el respaldo de las firmas patrocinadoras a “esta prueba tradicional en nuestro municipio, a la que en el Ayuntamiento y en el OAD dedicamos muchas horas y cariño. Animo a todos y a todas a acercarse la tarde del 31 de diciembre a La Laguna a animar a las corredoras y corredores”.

Por su parte, Alexander Rodríguez señaló que “es un honor que nuestras instalaciones de Intersport Los Rodeos acojan este acto, además de la entrega de dorsales los días 28, 29 y 30 de diciembre”.

Mientras que Juan Carlos Estrada indicó que “estamos muy agradecidos al OAD por invitarnos a participar de este evento”. Víctor Morales apuntó que “para nosotros es muy bonito tomar parte de este encuentro lúdico-deportivo. En mi caso, he asistido a la carrera los últimos 28 años, que son los que llevo en la marca”.

Idaira Afonso aprovechó el acto para disculpar la ausencia del alcalde Luis Yeray Gutiérrez, además de aprovechar para mostrar el diseño de las camisetas de la prueba.

Paralelamente a la San Silvestre tendrá lugar también el próximo 31 de diciembre la séptima edición de la San Silvestre Infantil. El plazo de inscripción se cerrará a las 20.00 horas del 21 de diciembre. Los interesados e interesadas en cumplimentar dicha inscripción pueden formalizar el trámite a través de la web www.deportelagunero.com, rellenando debidamente el formulario y realizando el pago a través de la plataforma web. También se pueden apuntar de forma presencial en la sede del OAD.

La prueba se celebrará a partir de las 16.30 horas y se llevará cabo en un circuito urbano por el centro histórico de Aguere. Se contará con cinco categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, tanto masculino como femenino.

Idaira Afonso animó a los niños y niñas que así lo deseen a apuntarse en esta carrera y “ser partícipes de esta prueba y así divertirnos todos”.

La concejala de Deportes apuntó que está confirmada la asistencia de Vicente Hernández, el ganador de la pasada edición, al tiempo que pidió “a aquellos corredores sin dorsal que no se sumen a la carrera para contribuir a una mayor seguridad. Quiero agradecer el esfuerzo que van a realiza ese día La Policía Local y Protección Civil, además de todo el personal del OAD y empresas colaboradoras para que todo salga bien, que estoy segura así será”.

En otro momento de la comparecencia, Idaria Afonso recordó que esta San Silvestre 2019 presenta un aliciente muy especial, toda vez que David Ledesma pretende culminar en las calles de La Laguna, y coincidiendo con la prueba, una acción solidaria a beneficio de la asociación Pequeño Valiente y que le llevará a recorrer 104 kilómetros, con salida en Santiago del Teide, pasando por el Parque Nacional del Teide.