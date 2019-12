Bogris: “Después de una semana en la liga griega me di cuenta de que quería volver a Tenerife”

Georgios Bogris regresa al CB Canarias en uno de los movimientos más ilusionantes del mercado aurinegro. Debutará en Liga Endesa en casa ante el Herbalife Gran Canaria el próximo sábado, uno de esos partidos que motivan especialmente al interior.

-Recuerdo pocos fichajes que ilusionaran tanto a la afición del CB Canarias como el suyo…

“Estoy muy feliz por haber vuelto porque Canarias y Tenerife son parecidas a como soy yo. En Grecia y en España hay dos cosas que, en otros lados del mundo, en general, no hay: corazón y alegría a la misma vez. Por eso soy tan feliz. En Tenerife puedo disfrutar tanto del baloncesto como de la vida”.

-¿Ha notado todo el cariño de la afición?

“Sí, muchísimo. Desde las redes sociales al aeropuerto a mi llegada pasando por la gente en la calle. Aquí tienen mucho cariño para Georgito y Georgito para ustedes”.

– ¿Regresar a la Isla fue una decisión muy fácil?

“Mucho. No era feliz en Grecia este año y Txus me llamó. En solo un minuto quedó todo claro, hablaron con mi agente para que arreglara todo. Yo no necesito mucho: que me entrene Txus, poder vivir en la Isla y conocer a la gente del club porque tengo muy buena relación. Repito, estoy muy feliz”.

-Su regreso es un reto tras un mal inicio de temporada en Patras…

“Cuando durante toda tu vida estás jugando a un nivel top y das un paso atrás es complicado a la hora de adaptarte. En la liga griega no hay demasiados partidos para que sientas esa presión, esa ambición para jugar. Después de jugar una semana allí me di cuenta que tenía que volver a la Liga Endesa. Mi primera opción era el Iberostar Tenerife y Txus Vidorreta”.

– ¿Qué puede aportar a este grupo de jugadores?

“Quiero ayudar con mi experiencia, jugar más juntos y mejorar, porque ellos son un gran grupo, son muy buenos tipos”.

– Tendrá muchas ganas de derbi…

“Muchas. El primer partido en casa en la ACB será un derbi contra el Gran Canaria. Estoy contento, porque estos partidos me vienen muy bien por mi carácter. Necesito un buen partido contra un equipo grande Queremos seguir ganando, yo quiero seguir la tradición de seguir ganando a Gran Canaria. Este encuentro es muy importante para el club, para la gente y para la clasificación en la liga. Es un rival directo por la Copa y necesitamos ganar todos los partidos de casa que nos quedan. Todos queremos estar en Málaga”.

– ¿Cómo se vive una liga griega de baloncesto con el Olympiakos en segunda categoría?

“Es malo para todos. Muy malo. Es malo para la liga, pero también para los jugadores griegos, porque su precio ha bajado. La imagen de la competición es peor porque todos necesitamos los duelos entre Panathinaikos y Olympiakos.