CC admite que no lo tiene claro sobre la investidura y da largas

Las aguas en Coalición Canaria no están claras. Bajan revueltas. Tras la incontestable pérdida de poder como consecuencia de las elecciones autonómicas y locales de mayo, un partido que era hegemónico y que aspiraba a perpetuarse no logra encauzar la depresión. De la mano de Nueva Canarias (con Pedro Quevedo de nuevo en el Congreso), los comicios del 10 de noviembre calmaron la tos pero no mitigaron la fiebre. Los focos de tensión avivan los sofocos. Mientras, el Consejo Político decidió purgar al alcalde de Telde, Héctor Suárez, del sector crítico del partido, sustituyéndolo de la Secretaría de Comunicación por María Fernández, afín al secretario insular de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, fiel escudero de Clavijo.

El último síntoma de la descomposición se observa en la sala de operaciones de la investidura de Pedro Sánchez. Así como Quevedo no duda de su apoyo al Gobierno que pretende armar al PSOE con Unidas Podemos y una amplia gama de otras piezas, Ana Oramas salió de su entrevista con Felipe VI refunfuñando y rezando en arameo. Puso el grito en el cielo y desde su propio partido le suministraron pastillas Timoteo para el cabreo. Algunos compañeros de fatiga la han arropado y no pocos han querido bajarle los humos.

Ayer, el Consejo Político Nacional recurrió a los paños calientes y aplazó la decisión sobre el voto a la espera de ver cómo evolucionan los vómitos. El secretario general de CC, José Miguel Barragán, arguyó que, medida que pasan las semanas, “el escenario es todavía más convulso”, con situaciones que dificultan la posibilidad de alcanzar un acuerdo para que el PSOE gobierne, tanto por la presión que recibe Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por parte de los nacionalistas catalanes como por la eventualidad de que se incluyan aspectos que contravienen la Constitución, lo que ha provocado voces discordantes entre los socialistas. Por ello, CC aguardará a la anunciada reunión con el PSOE. “Estamos dispuestos a hablar”, enfatizó Barragán en Las Palmas de Gran Canaria. Entretanto, CC y NC “profundizan en un documento sobre la agenda canaria” que incluirá las cuestiones que, a juicio de los nacionalistas, cualquier Ejecutivo debe cumplir con Canarias.

Acerca de las diferencias que se adivinan entre CC y NC sobre un pacto para la investidura de Pedro Sánchez, Barragán respondió a los medios de comunicación que, de momento, “solo hay preferencias” y que habrá que conocer propuestas concretas para que los órganos de ambas organizaciones políticas se pronuncien. Él insistió en que CC mantendrá “la prudencia”, pues “puede ser que Coalición Canaria no sea imprescindible”.

Sobre la formación del grupo Mixto en la Cámara Baja, Barragán afirmó que CC estudiará jurídicamente el escenario creado después de que la mesa diera a los partidos más pequeños una nueva oportunidad, hasta el día 20, para no aglomerarse en un grupo parlamentario de 21 diputados, algo a lo que el PP y Vox se han opuesto por considerarla una medida irregular. Siguiendo el criterio de los letrados, el órgano rector del Congreso no aceptó el viernes ninguno de los dos grupos planteados para dividir el mixto: ni el múltiple, que han presentado Junts per Catalunya, Más País, Compromís y BNG, ni el de España Plural, impulsado por UPN, CC, PRC y Teruel Existe.icios jurídicos habían avisado de que ninguno de los dos grupos cumple estrictamente los requisitos fijados, tanto en el número de escaños (un mínimo de 15) como el porcentaje (el 5% en todo el país o el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre).

El máximo órgano propone que el congreso sea el 9 de mayo en Tenerife

Coalición Canaria ha iniciado los trámites para la convocatoria del séptimo congreso. El Consejo Político Nacional propuso ayer una fecha (el 9 de mayo de 2020) y un lugar (la isla de Tenerife). La sugerencia del máximo órgano de CC-PNC habrá de ser refrendada por, al menos, cinco consejos políticos insulares, que comenzarán a convocarse a lo largo de las próximas semanas. José Miguel Barragán detalló que se propondrán tres ponencias: el modelo de partido, la Canarias del siglo XXI y la “identidad nacional canaria”.

El secretario general recalcó que ningún candidato se ha postulado para dirigir el partido. No obstante, este periódico ha venido informando de las intenciones de Fernando Clavijo. El expresidente del Gobierno regional aspira a coger las riendas después de haber perdido las espuelas. De hecho, el senador por designación del Parlamento autonómico asistió el jueves a la reunión equivalente en Gran Canaria y se dejó querer.