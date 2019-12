David Amaral destituido como entrenador de la UDG Tenerife

Lo que era un secreto a voces se cumplió hace unos minutos con el comunicado oficial de la UDG Tenerife en el que se anunciaba la destitución de David Amaral como entrenador del conjunto de la Primera Iberdrola. El entrenador de Arico no terminó de encajar en los esquemas del cuadro tinerfeño, con un motín el pasado mes de octubre de la plantilla por algunas decisiones de Amaral como la de no contar con la capitana Cindy García, que acabó yendo al filial. Días pasados el entrenador tinerfeño mostraba su disconformidad con el presidente de la entidad Sergio Batista por la convocatoria de Aitiara Carballo con el filial, no pudiendo contar con ella para la primera plantilla. Esas declaraciones desencadenaron en el mayor de los enfados por parte de Batista que cortó cualquier relación con su amigo de muchos años en el mundo del fútbol. David se va por la puerta de atrás ya que no termina su trabajo con la UDG Tenerife que tenía firmado hasta el final de esta temporada 2019-2020. El propio entrenador tinerfeño había anunciado hace unas semanas que la próxima temporada no seguiría como responsable técnico del primer equipo. La labor de Amaral al frente de la UDG Tenerife Egatesa se resume con un balance de tres triunfos, cuatro empates y seis derrotas, y ocupa el décimo puesto de la clasificación de la Primera Iberdrola.

La competición no se reanuda hasta el próximo 5 de enero recibiendo el equipo tinerfeño en La Palmera al Sporting Club de Huelva. En ese partido ya se sentará el nuevo entrenador que saldrá entre Ayoze Dïaz, segundo entrenador, o Antonio González, actual entrenador del filial y coordinador deportivo del club. Si esta fuera la opción elegida Santi Lemus se haría cargo del segundo equipo. La opción de Pîer Cherubino se ha barajado aunque hoy por hoy está descartado para coger las riendas del banquillo sureño.

Este es el comunicado del club sureño anunciando la destitución de su ya exentrenador: “La UDG Tenerife ha decidido prescindir de los servicios del técnico David Amaral, cuyo contrato le unía a la entidad hasta junio de 2020. El preparador tinerfeño se incorporó al representativo el pasado mes de mayo y cierra su etapa en el banquillo blanquiazul con un balance de tres victorias, cuatro empates y seis derrotas en la temporada 19-20. La UDG Tenerife Egatesa valora el trabajo desarrollado por David Amaral durante esta temporada al frente de la dirección técnica del

equipo. De igual modo, agradece su profesionalidad y dedicación durante dicho período, deseándole mucha suerte en el futuro”.