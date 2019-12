Funcionarios sin plaza se plantean demandar al Gobierno de Canarias

Tan asombrosamente paradójico como que un coche de autoescuela aparque en un paso de peatones, a los funcionarios de la Administración autonómica de Canarias que aguardan su destino tras superar la oposición les aplican el cuento que popularizó Mariano José de Larra: “Vuelva usted mañana”. Tal es el caso -no el único- de los aspirantes seleccionados para ingresar, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2). Los plazos para la asignación de las plazas se eternizan. “La propuesta debió producirse en enero de 2019, y no en marzo”, testimonia al DIARIO una afectada. “¡Todo es el mes que viene!”, clama al cielo. Llueven largas. Cansados de protestar, a “la falta de empatía” y al “maltrato hacia los empleados públicos” les ponen precio: “La indemnización por daños y perjuicios que nos están causando la pagaremos todos los contribuyentes canarios”. La cantidad que habría que abonar por ese concepto “se iguala al salario dejado de percibir desde el momento en que expira el tiempo máximo para cumplir el trámite de la toma de posesión, más los intereses”. La cifra oscila entre los 2.565,76 y los 3.191,32 euros. Si esto no se remedia pronto, las demandas por responsabilidad patrimonial se amontonarán en las ventanillas de las reclamaciones. “Cada mes que el Gobierno de Canarias nos mantiene en el paro, con el premio que nos hemos ganado retenido, sin poder disfrutarlo, cuesta a la ciudadanía entre 100.035 y 124.449 euros”.

Legalmente, argumenta la fuente, el proceso de quince meses terminaba el 18 de enero: “Añadimos tres meses (el límite para consumar los nombramientos) y nos colocamos en el 18 de abril. Si damos por válida la ampliación, en un mes y medio, llegamos a finales de mayo. El periodo de la indemnización abarcaría desde esta última fecha hasta la actualidad”. Tirando a la baja, serían 600.210 euros por persona. A lo alto, 746.694 euros.

La resolución por la que se convocaron las pruebas selectivas la publicó el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 18 de octubre de 2017. El primer ejercicio se realizó el 7 de abril de 2018 y el 2 de agosto se notificaron las puntuaciones. Después del cuarto, el 6 de marzo de 2019 se difundieron las puntuaciones correspondientes a la valoración de los méritos aportados en la fase de concurso y al día siguiente se comunicó la lista de los 39 seleccionados por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General. A ritmo de tortuga, el BOC incluyó en la edición del 21 de mayo los puestos ofertados. Se creía que los quelonios aprendieron a esconder la cabeza para defenderse de los depredadores, pero la biología evolutiva cuestiona esa teoría. El 22 de mayo se estiró el chicle de los nombramientos de los funcionarios de carrera. El 19 de julio (BOC del 31 de julio) se suspendió el límite para solucionar los procesos selectivos. El Tribunal Superior de Justicia responsabilizó de la “inseguridad jurídica” al anterior Ejecutivo, al que achacó “un acto de dudosa legalidad”. En agosto se levantó la barrera. El Consejo de Gobierno emitió el 10 de octubre un decreto ley para “facilitar la incorporación inmediata de los nuevos funcionarios que accedan a un puesto tras la resolución de la oferta pública de empleo”. El Parlamento lo convalidó el 29 de octubre y el 20 de noviembre se aprobó la ley de ordenación del empleo público, que inserta la OEP del año en curso. “Una parte del problema” la atribuyen los perjudicados al mencionado decreto ley: “En vez de agilizar la entrada, ha ralentizado la situación. Este chiste no nos hace gracia. Los de promoción interna están trabajando desde mayo. No sé qué ha ocurrido con nosotros. ¿Será que no hay dinero para los sueldos? Hemos retrocedido después de haber estado haciendo el tonto siete meses. La promesa del 15 de diciembre se nos antojó ilusoria, salvo que sacaran otra carta de la manga”.

El 4 de diciembre, durante una comparecencia en la comisión, el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, respondió a la diputada Socorro Beato (CC-PNC-AHI): “Bienvenida sea la incertidumbre si el retraso ha servido para incrementar en 40 el número de plazas disponibles. Los nombramientos se efectuarán lo antes posible, porque nos hacen falta mil funcionarios”.

El actor y humorista José Mota diría: “Hoy no, mañana”.