La Junta de accionistas más animada de los últimos años

La de esta tarde será la junta general ordinaria de accionistas del CD Tenerife más animada de los últimos años. La aparición en escena del tándem formado por Corviniano Clavijo y José Miguel Garrido ha provocado que Miguel Concepción recabe más apoyos de los habituales para demostrar su liderazgo entre el accionariado blanquiazul. La cita será esta tarde, a partir de las 19.00 horas, en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife.

El presidente del club sacará músculo y presentará en la cita anual de socios blanquiazules un destacado apoyo, que incluso podría superar el 50% del capital social.

Con el respaldo de Amid Achi y Juan Pelayo, accionistas de referencia de la entidad, más los títulos del propio presidente, que es el máximo accionista, el signo de la asamblea está más que claro a escasas horas de su celebración.

Sin embargo, la irrupción en verano de José Miguel Garrido en el accionariado blanquiazul ha generado que haya cierto debate. De hecho, la parte más esperada de esta junta será cuando se someta a votación, a solicitud de la empresa de ONLY ONE WAY S.L, propiedad de Jesús Garrido Cristo, hermano del ya cuarto accionista con más títulos del club, la petición de cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros. Además, la misma empresa, representada en la Isla por Corviniano Clavijo, propone que se someta a votación la modificación de los artículos 10 y 18 de los Estatutos Sociales, rebajando a la titularidad de 25 acciones el derecho de los socios para acudir a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias. Estos dos puntos del orden del día no saldrán adelante.

Unas cuentas saneadas

El Consejo de Administración del CD Tenerife presentará en la próxima Junta General de Accionistas un superávit de 2,5 millones de euros y una deuda actual de 11,5 millones de euros. De esta manera, la deuda baja de los 12 millones por primera vez en dos décadas.

Las cuentas blanquiazules del ejercicio 18/19 reflejan que la deuda actual de la entidad está fijada en 11.597.648 euros, lo que supone una reducción, con respecto al ejercicio anterior, de unos 400.000 euros menos (aproximadamente era de 11,8 millones). De esta cifra, más de un 45,98% son compromisos a corto plazo.

Además, la directiva encabezada por Miguel Concepción presentará a los dueños del club unos beneficios de 2.525.227,15 euros antes de impuestos y 2.468.925,18 después del cierre del ejercicio 2018/2019.