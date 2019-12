La multimillonaria inversión de Aena en Barajas solivianta al empresariado isleño

La remodelación del Aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suarez, aprobada por Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA) en su próximo plan estratégico con una inversión total prevista que ronda los 1.500 millones de euros, ha soliviantado a parte del empresariado tinerfeño, que no termina de entender por qué dicho organismo no atiende sus reiteradas reivindicaciones para que el Tenerife Sur vea, al fin, remodeladas y ampliadas sus actuales instalaciones.

Así lo expresó ayer a DIARIO DE AVISOS el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, quien no quiso debatir sobre las necesidades del aeródromo madrileño, pero sí volver a demandar a Aena que se ocupe de los dos tinerfeños. “Seguro que las terminales 1, 2 y 3 de Barajas plantean algunas deficiencias y disfunciones. pero también hay carencias palpables en el Aeropuerto Tenerife Sur y no se acometen las obras oportunas para solucionarlas, que pasan necesariamente por la construcción de una nueva terminal de última generación”, señaló el presidente de la patronal del sector.

A pesar de su tono mesurado, Izquierdo no dudó en mostrar su contrariedad porque, a su juicio, “para nuestro aeropuerto todo son inconvenientes y dilaciones, pero para el resto de los aeropuertos en territorio peninsular todo son concesiones. Es lo que se llama tratar a todos por igual, pero de manera diferente”.

Recordó el tinerfeño que “Fepeco lleva muchos años insistiendo en la conveniencia de una moderna instalación, acorde a la importancia estratégica del aeropuerto y por su indudable valor como entrada y salida de millones de visitantes. Se trata de acometer un proyecto que sea suficiente y perdurable, y que sustituya a la actual terminal cochambrosa que tenemos actualmente, que desdice de un destino turístico de primer orden mundial como es Tenerife y totalmente insuficiente para el tráfico de personas que lo usan”.

En términos similares se expresó el hotelero José Fernando Cabrera (antiguo responsable de Ashotel): “No olvidemos que esta es una decisión politica, porque aunque Aena es una Sociedad Anónima, el 51% de las acciones son propiedad del Estado. Aena mantiene una deuda con Tenerife, porque se hicieron nuevas terminales en todos los aeropuertos españoles, menos en el Tenerife Sur, justo el más rentable de la red”, apostilló.

Pedro Martín: “Hablaremos con Aena para sacar adelante los proyectos”

Cuestionado sobre la multimillonaria inversión de Aena en Madrid, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, se ciñó ayer, en declaraciones a este periódico, a su interés por que finalmente se mejoren las instalaciones del Aeropuerto Tenerife Sur. “Apostamos por el proyecto que estaba en curso con el anterior equipo, y que contempla una ampliación tal de la actual terminal que, en la práctica, sería una nueva”, detalló el socialista a este periódico, no sin antes recordar que “siempre he defendido una nueva terminal para el aeropuerto del Sur”.

Martín explicó además que “los mismos que ganaron el concurso de Los Rodeos son los que ahora nos han propuesto esta solución, que entendemos adecuada por que así no habría que parar las actuales reformas, sino incluírlas en el nuevo proyecto. En breve esperamos reunirnos con Aena para que se incluya en su plan de inversiones 2020-2026 una potente inversión para el Tenerife Sur que incluya esa nueva terminal, como también esperamos que el Cabildo esté representado en la mesa de contratación”, desveló el político isorano.