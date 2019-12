La tinerfeña Irene Gil gana, y enamora, en el popular programa La Voz Kids

La tinerfeña Irene Gil, natural de El Sauzal, conseguía el ansiado trofeo de ‘La Voz Kids’ en el día de ayer, los 10.000 euros de beca para formación musical y además, la oportunidad de grabar un single con Universal. Las más de 1.000 personas que conformaban el público de la Gran Final fueron las que le otorgaron la victoria tras sus espectaculares actuaciones:

Irene Gil derrochó energía y potencia vocal con una versión inigualable de ‘And I am telling you I’m not going’ de Jennifer Hudson en la Gran Final de ‘La Voz Kids’. La finalista del equipo de David Bisbal dejaba al público impactado con su alucinante actuación individual.

El plató de ‘La Voz Kids’ se silenció al escuchar la mágica interpretación que realizó David Bisbal e Irene Gil en la Gran Final. El coach almeriense brilló acompañado del talentazo de su finalista cantando a dúo el tema ‘El ruido’.

Álvaro Soler e Irene Gil pusieron a todo el público de ‘La Voz Kids’ a bailar y disfrutar. La adrenalina de la Gran Final subió gracias a la buena energía de la finalista del equipo de David BIsbal y el artista invitado cantando el temazo ‘Loca’.

Tras sus tres mágicas actuaciones, el público de ‘La Voz Kids’ decidió que Irene Gil se hiciera con el triunfo del programa. La talent tenerifeña de tan solo 12 años ha destacado por su potencia vocal desmesurada. Además, ha podido aprender mucho de los coaches tras pertenecer al equipo de Vanesa Martín pero que finalmente, fue robada por David Bisbal durante las Batallas.

Un sueño cumplido para Irene Gil.