La vista previa por la expulsión de Zambudio y Lazcano de Cs será el 18 de marzo de 2020

Los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, ya tienen fecha para la vista previa en la que se abordará la denuncia realizada por ambos ediles contra el expediente de expulsión del partido al que aún pertenecen. Será el 18 de marzo de 2020 cuando se entre en el fondo del asunto que ya fue abordado por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz, cuando la magistrada atendió la petición de Zambudio y Lazcano para que se suspendiera, cauterlarmente, la expulsión de Cs que se les había sido comunicada días antes.

Lo que se abordará en esta vista previa, en la que se han acumulado los dos procesos, es si hay verdaderos motivos para el expediente de expulsión que se les abrió a ambos concejales por apoyar al PSOE para lograr la alcaldía de Santa Cruz. La jueza consideró entonces que los argumentos expuestos por los demandantes tienen apariencia de buen derecho, es decir, son verosímiles y tienen posibilidad de prosperar cuando se celebre el juicio sobre la expulsión.

Entonces, Zambudio reconocía que los argumentos esgrimidos por la jueza para paralizar su expulsión y la de su compañero del partido naranja, era una “una primera batalla ganada” y de lo que se trataba era de “ganar la guerra”. Por tanto, será en marzo cuando se libre esa guerra que llevó a los ediles a denunciar a su partido por vulneración de derechos fundamentales. Zambudio y Lazcano se han pasado diciendo, desde que dieran su apoyo al PSOE para que Patricia Hernández fuera alcaldesa, que las cosas no fueron como Ciudadanos argumenta en el expediente que llevó a la expulsión de ambos.

“Llevamos meses diciendo que no, que esto no ha sido así, con una indefensión tremenda. Somos dos personas y nos han tratado como si no los fuéramos. La solución hubiera sido más sencilla si se hubiera hecho de otra manera, pero con nosotros, esas personas (Teresa Berastegui y Vidina Espino) han mostrado una falta de escrúpulos tremenda y sin importarles absolutamente nada”, confesaba entonces la también edil de Cultura de Santa Cruz.

En el auto que paralizó la expulsión, la magistrada detalló que “parece verosímil lo argumentado por la solicitante en cuanto a que no existe base razonable para que se tomase la decisión de expulsión”. Una afirmación que abre la puerta al optimismo para la vista de marzo.