Los bebecuentos de Tenerife viajaron a Chile

Por Laura Escuela – Narradora Oral

El día 6 de octubre emprendí el vuelo hasta Santiago de Chile donde participé en el I Congreso Internacional de Lectura y Primera Infancia que organiza la Fundación Entrelíneas junto a IBBY Chile y que tuvo lugar en el Centro Cultural de España en la ciudad de Santiago de Chile los días 8 y 9 de octubre.

En él tuvieron lugar cuatro conferencias magistrales, dos charlas de clausura, ocho mesas de ponencias y cuatro talleres, todos ellos relacionados con el acercamiento de la primera infancia a los libros.

Era el primer Congreso, desde mi conocimiento, que se celebraba con esta temática, y como no se realiza ninguno de forma similar en España, decidí enviar una propuesta de ponencia para hablar de las sesiones de Bebecuentos en Tenerife en una de las mesas.

De entre 200 propuestas, escogieron 38, entre las que la mía resultó elegida, así que allá me fui, a disfrutar de dos días intensos de escucha y participación activa.

En mi ponencia compartí la experiencia que llevamos a cabo desde hace seis años en las Bibliotecas de Tenerife Isabel Bolívar y yo. Hablé sobre el objetivo de las sesiones, el modo de funcionamiento, el proceso creativo y muchas otras cuestiones relacionadas, y compartí la breve investigación que llevé a cabo hace unos años enviando un sencillo cuestionario a unas 50 familias, que valoraron las sesiones y los cambios a nivel de atención, memoria, relación social, desarrollo de vocabulario, préstamo bibliotecario, compra de libros, presencia de la lectura y narración en el hogar y algunos otros aspectos tras acudir a las sesiones. Después de la charla se abrió un turno de preguntas bastante largo en el que me dio tiempo a exponer algunas cuestiones que quedaron pendientes en la ponencia y que hizo que la experiencia fuera altamente enriquecedora.

Es mucho lo que he aprendido sobre las políticas educativas y culturales que se desarrollan en Chile para la primera infancia. Todas las bibliotecas del país cuentan con una “Guaguateca”(Bebeteca) y en muchas de ellas se programan actividades para niños y niñas cada día o cada semana.

Ha sido altamente positivo encontrarme con tantos profesionales relacionados con la edición de libros, programación y ejecución de actividades dirigidas a la primera infancia. Escuchar a la Subsecretaria del Ministerio de Educación decir que “la experiencia de la lectura en niños y niñas se puede promover desde muy temprano porque los bebés desde el vientre decodifican símbolos, empiezan a leer a través de los sentidos, por lo que hay que ofrecerles lecturas de calidad y aprendizajes significativos con diversidad de recursos”y observar la cantidad de agentes implicados en este trabajo es un empuje a continuar con estas propuestas en la isla.

Sabemos que los niños y niñas necesitan libros, necesitan historias, ya no solo para adquirir conocimientos, sino para incitarles a realizarse como personas que disfrutan, exploran, conversan y siguen leyendo.

SED DE LIBROS

En esta sección compartiremos álbumes ilustrados, novelas o libros de poesía infantil que puedes encontrar en librerías o bibliotecas para compartir en familia.

Para los que leen imágenes:



TÚ ¿QUÉ QUIERES SER?, Ed. Libros del Zorro Rojo. Imapla

Libro de cartón con troquelados circulares para colocar los ojos y manipular el libro de forma que quien lee se sienta parte del mismo usándolo como máscara. Se nos pregunta en portada: ¿Tú qué quieres ser? Y, a continuación, se responde, página a página, “yo quiero ser pirata para ver el azul del mar”, o “yo quiero ser bruja para ver el negro de la noche”. Cada página impar cuenta con la ilustración del personaje y cada página par, con el color y la respuesta. Un libro estupendo para jugar.

Para los que empiezan a leer todo:



DEL OTRO LADO DEL ÁRBOL, Ed. Fondo de Cultura Económica. Mandana Sadat.

En este libro álbum, como suele suceder, la historia la cuenta la imagen. Se observa una niña que llega a una casa. En la casa vive una vieja. La pequeña corre, llorando, colina abajo y se esconde tras un árbol. La vieja la sigue, se apoya al otro lado del árbol y se leen entonces las únicas palabras de la historia: “Había una vez…”.

Un álbum fantástico para disfrutar observando e inventando y para acompañar a la niña protagonista en esta aventura en la que, lo que es seguro, es que ya no tiene miedo.

Para los que ya leen:



ZORRO. Ediciones Ekaré. Margaret Wild y Ron Brooks.

Zorro es un libro álbum protagonizado por una urraca a la que le falta un ala, un perro al que le falta un ojo y un zorro. Es una historia conmovedora y honda sobre la amistad, la lealtad y la traición. Una lectura apasionante, tanto de imagen como de texto.

In English



THE CAT IN THE HAT Ed. Random House. Dr. Seuss

Publicado por primera vez en 1957, es un simpático libro (uno de muchos, hay una gran colección), en el que un gato antropomórfico que usa un sombrero de copa alta con rayas rojas y blancas, aparece en la casa de Sally y su hermano un día lluvioso cuando su madre no está (one rainy day when their mother is away). El gato inventa formas divertidas, mágicas y alocadas de entretenerles, pese a que el pez de la casa intente disuadirlo.

Son libros en verso perfectos para leer y compartir en voz alta.