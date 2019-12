Miguel Concepción eleva la voz para protestar contra el VAR

En un fin de semana que ha sido especialmente conflictivo y en el que ha estado poco acertado el VAR, el CD Tenerife ha decidido elevar el tono de voz porque las decisiones arbitrales y las del videoarbitraje están siendo injustas con el equipo blanquiazul. La gota que ha colmado el vaso en la entidad es la grave lesión que sufrió el pasado sábado Borja Lasso, quien ayer recibió la visita de Miguel Concepción y Amid Achi, presidente y uno de los accionistas de referencia de la institución, respectivamente. “Que no se haya considerado la gravedad de una entrada así hace a uno dudar sobre la eficacia y para lo que se ha creado el VAR”, dijo el empresario palmero a los canales de comunicación oficiales del club.

La indignación blanquiazul es entendible. No se puede concebir que el VAR no revisara la acción que ha dejado KO a Borja Lasso para muchos meses y que el colegiado de la contienda, Gorostegui Fernández, apenas castigó con una cartulina amarilla. “Estamos sufriendo la interpretación del VAR desde el primer partido; no se ha sido justo con el CD Tenerife”, añadió Concepción, quien además deslizó el hecho de elevar una queja por decisiones que han perjudicado al equipo en varios encuentros: “Es nuestra obligación que este tipo de injusticias se lleven a los órganos competentes, con las quejas que corresponda, y se haga justicia con nuestra entidad”.

Se operará en Sevilla

El jugador, que se encuentra hospitalizado desde el pasado sábado por la tarde en las instalaciones de Hospiten Rambla, se desplazará a Sevilla, su ciudad natal, para ser intervenido de la fractura distal del peroné izquierdo que le provocó la salvaje entrada de Miakusko en el minuto cuatro de partido. “Está con la moral alta, pero lo tendremos una temporada alejado de los campos porque la lesión es grave. Estamos a su lado y le apoyamos, ya que una lesión de esta índole es un grave obstáculo”, añadió Concepción.

Lasso fue arropado ayer por diferentes compañeros y por el entrenador Rubén Baraja, quien aseguró en su cuenta de Twitter que el sevillano “saldrá más fuerte de esta lesión. Todo nuestro ánimo está con él, porque tiene una enorme carrera por delante”.