Niños y animales

Por Adriana Naranjo – Presidenta Asociación FECAPAP

La Federación Canaria de Asociaciones Protectoras de Animales y Plantas (FECAPAP), es una entidad que aglutina a 18 asociaciones comprometidas en erradicar el abandono y maltrato animal, para lo cual trabaja promoviendo campañas educativas destinadas a fomentar e implicar a los niños en la protección, la empatía, el cuidado y la defensa de los animales domésticos abandonados.

Los animales domésticos forman parte de nuestra sociedad. Son una realidad patente, ya que gran parte de la población es poseedora y responsable de animales domésticos. Es por ello que este tipo de campañas tienen una gran utilidad y son necesarias para concienciar acerca de los derechos de los animales; de los deberes de los dueños; de sus necesidades; de la legislación actual; del maltrato que sufren y del abandono. Por eso creemos que las medidas de educación y sensibilización son la base del cambio de actitud hacia los animales.

Entre las diferentes actividades realizadas con los alumnos, dependiendo de sus edades, se encuentran; narración de cuentacuentos, juegos, dibujos animados, videos relacionados y una charla didáctica apoyada por la proyección de una presentación. Estas herramientas educativas nos han servido para captar la atención de los destinatarios durante una hora.

Es una satisfacción para la FECAPAP observar como los alumnos, y también profesorado, se van implicando cada vez más no solo en que no se abandonen a los animales, sino que van más allá reivindicando que no se los cace o que no se utilicen en circos, delfinarios, en experimentación o en ropa, lo que demuestra que estos proyectos van dando sus frutos a medio y largo plazo.

Algunos centros escolares para reforzar la actividad, realizan una visita al Albergue Comarcal Valle Colino, gestionado por la FECAPAP, para conocer de primera mano la realidad de los animales abandonados y la labor que se desarrolla en el centro.

Estos proyectos educativos significan una gran satisfacción para FECAPAP, pues hace que se formen poco a poco las bases en la educación sobre el cuidado animal. Hace que nuestra organización se sume a educar y sensibilizar con la protección animal, algo que hasta el momento no se había hecho nada igual en Canarias.

Paralelamente y con determinada frecuencia, se programan actividades infantiles en el Albergue Comarcal Valle Colino en las que participa toda la familia como el “Parque de Perros”. Entendemos que el contacto con el perro, conjuntamente por padres e hijos, llega de forma más directa de esta forma que verlos a través de las rejas, por lo que todos disfrutan de la experiencia y se favorecen las adopciones.