Ray Cazorla, soñador, ‘desinquieto’ y comprometido

Conocí a Ray Cazorla hace algo más de un año. Estaba organizando una serie de foros en Murcia y en Madrid con invitados de gran importancia para hablar de liderazgo y de cambio climático, y me invitaron a presentar dos de sus eventos. Mi sorpresa fue gratísima, cuando descubrí que Ray era canario y uno de los hispanos más influyentes a nivel mundial.

Cada año, Nueva York se viste de gala para la entrega de los Premios del New York Summit, creados y organizados por Cazorla, donde galardonados de la talla de la familia Mandela, Martin Luther King o los Kennedy, o Premios Nobel de la Paz como Rigoberta Menchú -a quién tuvo también el honor de entrevistar en 2004- se dan cita para recordar al mundo la importancia de la paz, la solidaridad, y el respeto hacia los demás y la naturaleza. Este año, el Summit fue aún más especial, porque de él surgió la firma de un manifiesto por la paz, la justicia, y la lucha contra el cambio climático al que se han ido sumando numerosas personalidades.

La labor de Ray Cazorla empezó hace ya más de una década. Gracias al carácter emprendedor de este canario, ha sido fructífera y meteórica. Ahora su reconocimiento ha llegado hasta lo más alto: nominación para el Premio Nobel de la Paz 2020.

Quisimos hablar con Ray quien está actualmente en Madrid asistiendo a la Cumbre del Clima, como observador de la ONU, para que nos contara como vivió ese momento tan importante.

-En primer lugar felicidades por sus logros, y en particular por este reconocimiento ¿De dónde surge la nominación para el premio Nobel de la Paz 2020?

“La sorpresa me llegó porque algún gobierno, todavía no sé cuál o quién porque las nominaciones se hacen de forma secreta, decidió nominarme. La Academia Sueca me envió un correo para notificarme la distinción. Sé que la nominación viene a raíz del Manifiesto por la Paz Mundial. El New York Summit de este año, ligado al manifiesto, tuvo un impacto de más de cien millones de visitas, y reunir a estas familias tan importantes en los derechos civiles fue un hecho histórico, nunca antes había ocurrido.

-¿Cuál fue su reacción?

“Uy, ¡yo no me lo creía! Me llegó un correo que no decía mucho más, pero luego recibí una llamada para confirmar el email. Me dijeron que las candidaturas cierran en febrero y que podía aprovechar para hacer difusión porque cuánto más apoyo recibiera más posibilidades tendría. De verdad, no me lo podía creer”.

-¿Cómo se llega de nacer en una Isla del archipiélago canario a ser nominado para el Premio Nobel de la Paz?

“Yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Schamann. Tuve una trayectoria que no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Era funcionario, pero en 2007 decidí dedicarme en cuerpo y alma a la educación. En un viaje que hice a Estados Unidos de vacaciones me di cuenta de que en el mercado de Nueva York había una posibilidad para hacer algo en el tema de la enseñanza para las comunidades hispanas, porque no había prácticamente nada. Volví a Canarias, dejé de soñar, porque eso es lo que era para mí, un sueño. Sin embargo, quizás, harto de las pocas posibilidades que habían en la Isla -y en España, porque era todo una sensación de desánimo en ese momento- , decidí coger la maleta y emprender “Las Américas”, monté en Nueva York la primera empresa que se llamaba Hispanic American College, una escuelita pequeñita de negocios de carácter universitario dirigida a la población hispana en Nueva York. Eso fue en 2015 y al poco tiempo estalló. Yo creo que los americanos cuando ven algo que funciona lo premian, y si no, pues te sacan del circuito. En mi caso tuve la gran oportunidad de relacionarme con personajes muy importantes en EE.UU., como la familia Kennedy, que me hicieron ver que podía montar un proyecto mayor. De la Hispanic American College nace una escuela más pionera en el aspecto social, porque a lo que nos dedicamos sobre todo es al tema de las becas, casi todos nuestros programas son gratuitos, y fuimos evolucionando. Nace en 2016 la Fundación Inspirando a Líderes Comprometidos que tiene como misión formar a líderes del cambio a través de los problemas sociales que están ocurriendo y ,en ese entonces, fundamos la Gala New York Summit, que ha sido el elemento canalizador para que seamos recocidos el día de hoy, y a partir de ahí todo ha ido muy rápido”.

¿Siempre tuvo esas inquietudes emprendedoras?

“Mi familia, que sigue viviendo en Las Palmas, me dice que yo siempre fui muy inquieto. Yo sabia que quería ser algo grande pero no sabía qué. Mi familia siempre decía que yo era ”un iluminado” (se rie al comentarlo). Pero es verdad que siendo funcionario no me sentía desarrollado y yo presentía que podía hacer mucho más. Cuando la crisis hizo que Las Palmas estuviera prácticamente hundida, yo que en ese momento ya estaba casado -soy padre de dos hijos- decidí irme solo a Estados Unidos. Mi familia me dijo que estaba loco, que no lo aprobaban, lo típico de estas situaciones en las que la familia, por miedo te bloquea o intenta que no des el paso, pero yo lo hice y hoy por hoy, son mis fans número uno. Yo empecé con psicología, nada que ver, pero a medida que han pasado los años he estado más involucrado en el mundo educativo, hoy soy catedrático de Liderazgo y Compromiso Social de la UCAM, la Universidad Católica de Murcia, y tengo dos doctorados Honoris Causa”.

-¿Cuáles son las características que le han llevado al éxito?

“Soy una persona apasionada, con convicción y muy perseverante. De niño era curioso, y me gustaba el papel de líder. Practiqué una decena de deportes e, incluso, incursioné en la música”.

-¿Cuál es su visión de la situación de la humanidad?

“La verdad es que la preocupación a medida que he ido viajando por el mundo, es que he ido detectando que vivimos en la mayor crisis ética y moral de la humanidad, tiene mucho que ver la globalización que no ha permitido sentar las bases del ser humano y hablando con grandes personalidades como el doctor Bernardo Kliksberg, gurú mundial de la ética y el desarrollo, coincido en que el mundo vive sucumbido por la falta de ética debido a la evolución, a la tecnología y la falta de regulación para unirnos frente a los grandes retos a los que nos enfrentamos. También, debido al cambio climático y a todo lo que está repercutiendo a nivel mundial, yo sentí la necesidad de crear un movimiento que no solo hablara del cambio climático sino que fuera una parte más, porque los problemas de un lado del mundo afectan al otro, que vivimos grandes retos que nos va tocar a nosotros solucionar, y nuestro manifiesto es un granito de arena más, pero para nosotros es nuestra causa”.

-Después de estos años fuera, ¿ha cambiado la realidad canaria en su opinión?

“En Canarias lo que detecto es que hay un tejido emprendedor muy importante, se están desarrollando proyectos -yo lo sigo desde lejos- para activar el talento. Creo que se están mejorando las cosas. El ser una región ultra periférica ha hecho que los políticos se pongan las pilas, y den un golpe en la mesa para que se tengan mucho más en cuenta las Islas Canarias, como una región peculiar, pero, también, como una región con grandes oportunidades. Yo creo que va evolucionando bien y se va consolidando como una región pionera en muchos aspectos como la sostenibilidad y todo lo que tenga que ver con las energías renovables”.

-¿Cuál es su siguiente proyecto?

“El gran reto es el año que viene. En noviembre organizo la Primera Cumbre Mundial que se llama Refundar el Planeta, en Málaga, los días 9, 10 y 11. Hemos invitado al papa Francisco, a Barack Obama, a varios premios Nobel, a más de 100 líderes de sectores de influencia, cantantes famosos, empresarios, para generar una cumbre parecida a la que estamos viviendo en Madrid, pero con acceso para la población civil, que le llegue a la gente de a pie. Vamos luego a dar un programa de formación a través de la Universidad Católica de Murcia, sobre objetivos de redes sostenibles por un año, de todo lo que se va a hablar en esos tres días de la cumbre. Por ahora, ya tenemos confirmadas varias asistencias y aunque falta un año, estamos teniendo éxito en la convocatoria”.

-¿Cuál es su mensaje para los futuros líderes canarios?

“Los isleños tenemos muchas limitaciones, porque a veces no tenemos las ambiciones de la gente de fuera, pero los canarios tenemos mucho que decir en el contexto internacional. Creo que es importante viajar, salir al mundo, conocer, y tener capacidad crítica, conocer otras culturas. La experiencia que yo he tenido ha ocurrido porque he cogido una maleta y me he ido a otro país, eso lo puede hacer cualquiera. Lo importante es no auto limitarse. Es verdad que en Estados Unidos antes, cuando yo lo hice era más fácil para los inmigrantes, no como ahora. Hoy en Estados unidos la gente lo tiene muy complicado”.

Muchísima suerte Ray Cazorla en esa nominación.