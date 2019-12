Ricky Martínez, DJ del Papagayo: “Puse la canción como reivindicación y con mi mejor intención”

Ricky Martínez no está pasando su mejor momento. La repercusión que ha tenido en redes sociales la publicación del vídeo en el que podía escucharse la canción adaptada de El violador eres tú, ha provocado que él mismo quiera aclarar lo sucedido en DIARIO DE AVISOS.

Este DJ del Papagayo puso el tema “con la mejor intención” al estar “totalmente de acuerdo” con lo que dice una canción que, además, ha podido molestar por su base instrumental cuando la misma, ni siquiera, es de reggaetón. “Me encuentro abrumado. No me he querido pronunciar, pero, al ver la repercusión que ha tenido, lo he visto necesario. En ningún momento puse esa canción en tono de burla, todo lo contrario, lo hice como reivindicación, porque estoy completamente de acuerdo con ese mensaje y, sencillamente, quise ayudar”.

La base instrumental también ha generado gran controversia, al tratarse, para muchos, de la canción Culo, de Pitbull, cuando la misma tiene que ver con otra canción, en este caso de la cantante Nina Sky: “Es un R&B un hiphop de ella que no tiene nada que ver. Mucha gente se ha quejado de que es una burla porque es una canción de Pitbull, pero la original es de ella. Ni siquiera es reggaetón. En este caso, yo puse un remix de un DJ, está, incluso, en Spotify, se han hecho burlas o memes, pero no con esta base y, reitero, para nada, era mi intención, simplemente es una versión más escuchable y bailable para una discoteca”.

Porque, como Ricky dice, su idea era la de que “el mensaje calara, llegara, porque al escucharla te queda el ritmo, más en un lugar como El Papagayo, donde pueden haber 1.500 personas. Me la pidieron varias veces, fundamentalmente grupos de chicas, y cuando la puse la cantaron a pleno pulmón y con aplausos. No tuve ni una crítica en toda la noche ni ningún problema por ello”.

Ricky Martínez, además, quiere aclarar que no está obligado a poner las canciones que le pidan pero, en este caso, “al estar de acuerdo con el mensaje” quiso sumarse: “Si puedes ayudar a que llegue ese mensaje, estoy encantado. Fue una decisión mía, personal, nada que ver con Papagayo”.