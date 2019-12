Un paso atrás para sentirse futbolista

Cindy García, la capitana durante siete temporadas de la UDG Tenerife, pasó al ostracismo a partir de la primera jornada en la que jugó sus únicos 67 minutos con el primer equipo, ya que el entrenador David Amaral la relegó al banquillo y más tarde a la grada. La defensa grancanaria, ante la falta de protagonismo, decidió jugar con el filial de la UDG Tenerife que milita en la Reto Iberdrola.

“Hace dos meses se lo planteé al presidente viendo que en el primer equipo no estaba teniendo oportunidades y con la convicción de que no las iba a tener. Soy futbolista y lo que quiero es jugar, ya sea en el ‘A’ o en el ‘B’, y esa es la mejor forma de ayudar a mi club”, asegura Cindy García.

Una decisión muy dura la de jugar con el filial para una futbolista que es uno de los pilares dentro del vestuario blanquiazul y que ha sido una de las artífices del éxito alcanzado por la UDG Tenerife en las dos últimas temporadas con dos cuartos puestos en la élite del fútbol femenino español.

“Si soy sincera no es una decisión fácil, ya que me ha llevado tiempo tomarla, pero tenía claro que quiero jugar y en el primer equipo no iba a contar con esa posibilidad. Planteé jugar con el filial, fue factible pasado un tiempo, y voy echar una mano para lograr el objetivo de la permanencia”, adujo la grancanaria.

David Amaral anunció hace unos días que al final de temporada no seguirá al frente del cuerpo técnico de la UDG Tenerife lo que supone un alivio para Cindy García que se le abren las puertas del primer equipo para la próxima temporada 2020-2021. La capitana blanquiazul valoró esta decisión del entrenador de Arico.

“La verdad es que el anuncio que se marcha al final de temporada me sorprendió, más que nada, por el momento en que lo dice. Yo soy una jugadora de club, me dedico hacer mi trabajo, este año voy a terminar la temporada en el filial, y el próximo año ya se verá lo que hago”.

Las relaciones entre David Amaral y Cindy García se deterioraron a partir del 16 de octubre cuando el núcleo duro del vestuario de la UDG Tenerife pidió explicaciones a determinadas decisiones del entrenador. Esa fue la tumba de la jugadora grancanaria, ya que a partir de ahí desapareció de las convocatorias.

“No hubo ningún deterioro. Yo veo que no tengo oportunidades de jugar y no entiendo el porque. Todos las futbolistas queremos jugar, y la que diga que le gusta estar en el banquillo o en la grada miente. Yo jugué el primer partido de titular ante el Sevilla, a raíz de ahí me quedo en el banquillo y más tarde me caigo de las convocatorias, por eso decido dar el paso de jugar con el filial para seguir jugando al fútbol”.

La defensa de la UDG Tenerife Egatesa no ha estado sola en este amargo trance que ha tenido que vivir. La directiva y sus compañeras estuvieron cerca de Cindy como así reconoce la futbolista.

“Mis compañeras siempre han estado ahí. Además de compañeras también tengo muchas amigas, y son ellas las que han estado ahí en todo momento. No me han dejado que sufra por lo que les estoy muy agradecida. Por su parte, el club desde el primer momento ha estado apoyándome y también se lo tengo que agradecer”.

Cindy García reconoce que pese al mal momento nunca pensó abandonar el club. “No se me pasó por la cabeza dejar el club. Llevo siete años aquí, estoy feliz y muy agradecida a todos ellos. Este año se han dado una serie de circunstancias que a mi personalmente no me han gustado, pero tengo la oportunidad de jugar en el filial por decisión propia. Aposté seguir en el club aunque sea jugando en el ‘B’ independientemente que haya recibido ofertas de otros equipos”.

La defensa blanquiazul ya lleva dos partidos jugados con la UDG Tenerife DKV con un balance de una victoria y una derrota. El objetivo del equipo de Antonio González es la permanencia y la llegada de la futbolista grancanaria supone un refuerzo de lujo no solo en el plano futbolístico, sino también en el de la experiencia para un conjunto que está compuesto por futbolistas muy jóvenes.

“Al comienzo de cada temporada te planteas unos objetivos. El filial tiene el reto bonito de mantenerse en la categoría Reto Iberdrola sabiendo que es muy complicado, porque nos enfrentamos a equipos que pueden militar perfectamente en Primera División. Espero y deseo que pueda ayudar, en todo lo posible, a lograr el objetivo”, deseó una ilusionada Cindy García con su nuevo reto.